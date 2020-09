È lunga più di cinque metri (5,06). E larga quasi due, specchietti esclusi (1,96). La nuova Audi Q7 50 TDI è un’ammiraglia. Grande, grossa, e pesante. Ed è per questo che la prima cosa che colpisce sedendosi al volante è il numero di chilometri di autonomia che si legge in alto sul cruscotto: 960. Certo, il serbatoio è capace di contenere 75 litri di gasolio, ma la sola idea di andare senza fermarsi da Milano a Barcellona in cinque su un salotto di lusso che pesa quasi 2,5 tonnellate, dà una sensazione di libertà, di poter viaggiare senza meta, senza preavviso e senza organizzarsi, magari anche per la pura voglia di guidare.

La Casa automobilistica di Ingolstad dichiara un consumo nel ciclo Wlpt di 6,8–6,5 litri per cento chilometri. Guidandola, abbiamo consumato anche meno. Forse per il tipo di strade percorse, forse perché, a volte, anche i metodi calcolo più sofisticati sbagliano per eccesso.

Il merito comunque va a un motore da applausi (V6 da tre litri con 286 cavalli capace, quando occorre, di arrivare da zero a cento chilometri all’ora in 6,3 secondi e di toccare i 243 chilometri allora i velocità massima) e della tecnologia mild hybrid (Mhev), di serie su tutte le versioni. Durante la marcia questa soluzione tecnica può ridurre i consumi fino a un massimo di 0,7 litri ogni 100 chilometri. La rete di bordo a 48 Volt del sistema MHEV vede l’alternatore-starter azionato a cinghia (Rsg), collegato all’albero motore, recuperare fino a 8 kW di potenza nelle fasi di decelerazione; questa energia viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio, da cui viene portata ai dispositivi integrati nella rete di bordo. Quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore a velocità comprese tra 55 e 160 chilometri all’ora, la Q7 è in grado di avanzare per inerzia “in folle” o di veleggiare a motore spento per un massimo di 40 secondi.

Non appena il conducente preme nuovamente l’acceleratore, l’Rsg riavvia il motore in modo più rapido e progressivo rispetto a un motorino di avviamento tradizionale. La modalità start/stop è attiva già a partire da 22 chilometri all’ora. Persino il cambio automatico tiptronic a otto rapporti (di serie), grazie a soluzioni tecniche come la frizione di separazione e la pompa dell’olio elettrica, interagisce con la tecnologia mild hybrid. Mentre la trazione integrale permanente Quattro (di serie) con un differenziale centrale autobloccante che distribuisce in modo variabile la spinta privilegiando l’assale con la migliore motricità, ricorda che Audi Q7, oltre ad essere un’ammiraglia con stabilizzazione antirollio attiva e uno sterzo integrale per assicurare un confort di marcia di altissimo livello, è anche un fuoristrada vero.

La gestione della dinamica di marcia Audi drive select (di serie), insieme ai programmi auto, comfort, dynamic, efficiency, individual, dispone anche di programmi allroad e offroad, con i quali il conducente può optare per diversi setting della vettura che influiscono sulla servoassistenza dello sterzo, l’erogazione del motore, la mappatura del cambio e la taratura delle sospensioni pneumatiche adattive (di serie sulle versino a sette posti, che permettono di variare l’altezza da terra dell’auto sino a un massimo di 9 centimetri. Percorrendo tratti autostradali, l’Audi Q7 si abbassa automaticamente fino a un massimo di 30 mm in funzione della velocità, a vantaggio della riduzione della resistenza aerodinamica e del miglioramento dell’efficienza. I mille sistemi di serie e la tecnologia presente sull’auto giustificano il prezzo: 72 mila euro.