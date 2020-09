Ma veramente pensiamo si possa garantire che un autobus sia pieno al massimo all'80%? Ma veramente vogliamo fingere di credere che gli studenti, almeno quelli più giovani, possano vivere una giornata a scuola restando a un metro di distanza l'uno dall'altro?

Sono pure e semplici sciocchezze. Ed è chiarissimo che appaiono tali anche al Comitato tecnico-scientifico ed alla Conferenza Stato Regioni che pure ha deciso di trasformarle in regole. Ottenendo il bel risultato che la gente normale, tutti noi, resta perplessa o magari s'arrabbia, si stringe nelle spalle e fa di testa sua.

Però perchè succedono queste cose? Perchè in questo Paese vige una costituzione materiale che rinnega quella ufficiale. Che prevede l'emanazione di norme assurde prevedendo, anzi quasi desiderando, che vengano disapplicate. Avete presente quei cartelli stradali - surreali - che avvisano quando in un determinato tratto stradale c'è il controllo elettronico della velocità? Che significano? E' un modo per dire: "Caro automobilista, sappiamo perfettamente che tu guidi alla velocità che ti pare e fallo pure; se lo fai qui, però, abbi pazienza: la multa te la dobbiamo dare!".

E' l'ipocrisia dello Stato etico, di vecchia impostazione colerico-fascista: "Io Stato ti dico precisamente cosa dovresti fare, poi se vieni in Chiesa e versi l'obolo o vai alle parate e prendi la tessera nella tua vita vera fai quel che ti pare".In definitiva è lo Stato che non prende sul serio i cittadini e si aspetta di non essere preso sul serio.

Peccato che adesso è in ballo la pelle della gente. Quindi le regole se si dettano devono essere serie, quindi costrittive (tipo lockdown) ma applicabili. Se sono poco serie, non costrittivi e anche volendo inapplicabili, sortiscono ovviamente l'effetto contrario. Ed ecco perchè la cruciale riapertura delle scuole - improcrastinabile perchè le famiglie altrimenti scoppiano - sarà un banco di prova della resilienza nel caos. Che Dio ce la mandi buona.