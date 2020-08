Il ritorno del romanzo storico Napoleone protagonista di “Mare”

In questo lungo periodo di lockdown che ci siamo,si spera, ormai lasciati alle spalle, molte persone hanno riscoperto il piacere della lettura: non potendo infatti viaggiare fisicamente è stato rivalutato il piacere di spostarsi da un continente all’altro con la mente e, perché no, anche da un’epoca all’altra.

Visto il difficile momento storico che abbiamo vissuto è stata forte l’esigenza di cambiare aria, ritornando a momenti del passato in cui la vita era forse meno comoda, ma più spensierata. È emerso infatti, dalle classifiche letterarie, una forte predilezione per i romanzi di narrativa di ambientazione storica.

Tra questi spicca sicuramente Mare, l’ultimo lavoro della giovane Federica Nardo (Ianieri Edizioni, pagg. 296, 16,50€ / ebook 7,99€). La ventottenne scrittrice siciliana ci riporta, con la sua fiction storica, nel periodo della grandeur francese quando Napoleone Bonaparte, in testa alla sua Grande Armée, diffondeva le idee illuministiche della Rivoluzione in tutta Europa. La solita ricostruzione storica di tediose battaglie quindi? No! La Nardo ha voluto raccontare la figura di Napoleone in una chiave diversa, un volto nuovo e estremamente umano: anche uno dei più grandi condottieri della storia aveva un cuore e dei sentimenti.

La storia inizia nel 1806, nel pieno dell’apogeo imperiale che vedeva la Francia al centro del mondo.

Nelle pagine di Mare non troviamo Napoleone intento a schierare in ordine di battaglia le sue truppe, ma a vivere un’articolata storia d’amore con la contessa Nives De Morin, personaggio di fantasia protagonista del racconto, che va a incastonarsi perfettamente nel delicato equilibrio di quel periodo: sono anni cruciali, in cui si susseguono delicati intrecci di potere che condurranno, per parafrasare il Manzoni, l’Imperatore dalla reggia al tristo esiglio.

La narrazione spazia infatti tra la Francia e l’Isola d’Elba,sette anni dopo, luogo in cui Napoleone trascorse i dieci mesi del suo primo esilio e periodo nel quale cambiò completamente la vita sull’isola. E, grazie a Nives, cambierà anche sé stesso, in un affascinante intreccio ricco di colpi di scena raccontato con l’accuratezza di uno storico, un lessico elegante, ricercato, ma non lezioso, che culminerà con il ritorno in patria del generale Bonaparte, pronto ad affrontare i cento giorni, l’ultimo volo dell’aquila.

Benché la protagonista sia frutto della fantasia della scrittrice, essa è perfettamente in linea con i personaggi che circondarono realmente Napoleone, dal capzioso Talleyrand all’arrogante Zar Alessandro di Russia, passando per l’intrigante Metternich nonché le donne che furono dei punti fissi nella vita dell’Empereur tra le quali Joséphine De Beauharnais e Maria Walewska.

Un tuffo nell’800 che assorbe il lettore dalla prima all’ultima pagina e nel cui intreccio si ritrovano anche personaggi del primo romanzo della scrittrice, Neve (Ianieri Edizion, 14,00€), riportandolo in un’epoca di fasti, battaglie, intrighi di palazzo e cospirazioni. Una lettura avvincente e imperdibile, un romanzo che unisce precisione storica e grande fantasia.