E-Ducato: Fiat Professional si elettrifica

E-Ducato, questo il nome del primo modello elettrico firmato Fiat Professional. L’inizio di una nuova era elettrica per il Marchio del Gruppo FCA, che lo fa esordire con un logo realizzato dal Centro Stile quale simbolico abbraccio tra il futuro e il presente di questo veicolo best seller.

Sarà, infatti, l’inedito veicolo “100% Elettrico” a scrivere un nuovo capitolo della gloriosa storia di Ducato, una leggenda nata 39 anni fa. L’E-Ducato sarà infatti la punta di diamante di Fiat Professional nel campo della mobilità elettrica e soprattutto sarà sviluppata “su misura del cliente”.

La proposta è composta anche da opzioni modulari, grazie ad autonomie di percorrenza che vanno da 200 a oltre 360 km in normali condizioni ambientali a seconda del tipo di batteria e differenti configurazioni di ricarica. Il tutto a fronte di una potenza massima di 90 kW e una coppia massima di 280 Nm, senza sacrificare la volumetria di carico best in class da 10 a 17m3, con una portata fino a 1.950 kg.