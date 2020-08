Audi A3: la quarta generazione della compatta

Era il 1996 quando la compatta di segmento C di Audi, denominata A3, debuttava sul mercato con la prima generazione. Sono passati 24 anni, milioni di unità vendute e oggi siamo arrivati alla quarta edizione. Esteticamente, il nuovo modello segue la via indicata dal modello precedente, ma propone alcune linee inedite e nuovi gruppi ottici. Cambia di poco la lunghezza, mentre gli interni si modernizzano, grazie a display da 12,3 pollici per la strumentazione e da 10,1 per l’infotainment. La nuova A3 viene proposta con diverse motorizzazioni: si parte dalla 30 TFSI, 1.0 da 110 CV e si sale alle 35 TFSI, con il 1.5 turbo benzina da 150 CV, anche abbinato al mild hybrid. 30 e 35 TDI sono i due 2.0 Diesel dalla potenza di 116 o 150 CV. In arrivo anche la trazione integrale quattro con la versione Diesel 40 TDI (2.0 190 CV), la 30 g-tron con il 1.5 turbo-metano da 131 CV e il 1.4 TFSI ibrido plug-in in due livelli di potenza, 204 e 245 CV. I cambi sono il 6 rapporti manuale o l’automatico doppia frizione S tronic a 7 marce.