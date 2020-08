La holding del mattone si nutre di opportunità

Il grande architetto svizzero Le Corbusier definiva la casa «una macchina per abitare», ma per qualcuno l’abitazione e l’immobiliare possono diventare molto di più: una passione e una missione. Lo sa bene Giuseppe Gatti (nella foto), 47 anni, operatore e innovatore del settore immobiliare italiano, che con la sua holding ha creato un nuovo modo per gestire e sviluppare il business del mattone: digitale, connesso, aggiornato, in un certo senso democratico, ma sempre caratterizzato da una forte concretezza e dalla totale trasparenza nei confronti di partner e investitori. «Mi occupo di investimenti immobiliari ormai da una ventina d’anni e lo faccio su più fronti, con il focus preciso di rendere accessibili questi investimenti. Nel 2018 ho realizzato la raccolta equity crowdfunding immobiliare più grande d’Italia, ho creato una serie di aziende legate a una holding per operare investimenti immobiliari verticali e molto altro». Progetti e iniziative a cui Gatti ama dare nomi particolari, suggeriti dalla Logogenesi di Sergio Bianco: «Videocometa, il videocorso lanciato due anni fa, evoca la stella che orienta Re e pastori. Specchiodinamica, nome basato sulla capacità di apprendimento dei neuroni a specchio, è la più grande community di investitori immobiliari con investimenti per 60 milioni negli ultimi tre anni. Inoltre, le persone più brave della community entrano nella mia mastermind, Il Giardino dei Talenti, e i migliori diventano soci nelle mie aziende oppure ricevono da me i finanziamenti per i loro progetti. Recentemente, infine, ho inaugurato una piattaforma di e-learning chiamata ViaMagistra, della quale sono editore: aggrega specialisti di vari ambiti del settore immobiliare cui ho fatto realizzare alcuni videocorsi per creare una sorta di Netflix per gli investitori del mattone».

Ora, seguendo la “strada maestra” che lo ha portato a trasformare in professione la propria passione, Gatti ha creato un progetto nuovo: «Si tratta di una nuova app che porterà una rivoluzione nel settore degli investimenti immobiliari - anticipa -. Nasce per un’esigenza personale, perché negli anni abbiamo avuto un business sempre più in crescita e sempre più esigenze da affrontare. L’idea è nata due anni fa durante l’evento Specchiodinamica 2018, ma ha trovato uno sviluppo solo oggi alla luce delle dimensioni del nostro network, del quale tra l’altro porterà il nome, Neticwork, e sarà disponibile a tutti gli investitori immobiliari del territorio. La app permetterà di mapparlo con un semplice tocco del dito; cerchiando una zona sulla mappa, saranno resi disponibili tutti gli immobili inseriti in precedenza che rispondono alle richieste in termini di prezzo, numero di locali, caratteristiche specifiche.

La holding di Giuseppe Gatti raggruppa una serie di aziende verticali, ciascuna con un proprio ambito specifico di azione

La app lavorerà di notte, setacciando il web, trovando gli immobili disponibili e aggregandoli; in più, oltre alla geolocalizzazione, consentirà anche a chi la utilizza di entrare nell’immobile, scattare foto ai locali, controllare se vi sono parti che necessitano di lavori di ristrutturazione e di quali lavori, preparando seduta stante il conto economico». Si tratterà dunque di un assistente digitale con un algoritmo interno che permetterà diverse operazioni: «Una delle più interessanti sarà l’accesso a una piattaforma che consentirà di estrarre quelli che in gergo tecnico si chiamano comparabili, ossia gli immobili venduti nella zona negli ultimi mesi con relativi prezzi. Una risorsa operativa straordinaria, da unire alle precedenti, tra le quali la possibilità di stampare o spedire via mail eventuali report, formulare un conto economico e andare direttamente in agenzia a scrivere la proposta. Se un utente dovesse trovare difficoltà durante il percorso, potrà contare su un assistente digitale che lo guiderà». Un supporto alle attività degli operatori e delle seconde linee che lavorano per loro. «Ad esempio -prosegue Gatti -, la app può indicare quando inviare un idraulico o un elettricista in base al cronoprogramma dei lavori, oppure indicare quali clausole inserire nel contratto nel caso, per esempio, di ritardata consegna dell’immobile. È uno strumento potentissimo nelle mani dell’operatore che consente di avere sotto controllo il progresso dell’intera timeline di ogni operazione immobiliare attiva. Dal punto di vista finanziario, offre anche la possibilità di gestire in maniera intelligente il flusso di cassa delle operazioni perché consente di utilizzare al massimo la liquidità disponibile per le diverse operazioni pianificate».

Questa idea della app si inserisce come tassello più recente nel mosaico imprenditoriale di Gatti con una logica precisa, come spiega lui stesso: «È l’evoluzione naturale di una galassia in cui ogni società ha la propria sfera di competenza. Uno strumento innovativo che, tra l’altro, consente anche di far dialogare tra loro diversi investitori, che possono scambiarsi informazioni, consigli, novità. La app sarà disponibile per iOS e Android; entro quattro mesi avremo la versione beta, quella definitiva entro sei mesi. La soluzione base sarà gratuita, mentre sarà a pagamento a seconda del tipo di utilizzo che se ne farà, specialmente per gli utenti evoluti, con diversi scaglioni di prezzo. Il tutto, sempre, con l’obiettivo principale della mia mission: rendere accessibili gli investimenti immobiliari».

«Comprare, ristrutturare e vendere nell’arco di un semestre: in questo modo lo stesso capitale circola due volte durante l’anno»

Il fatto di operare in una nicchia, mette questo modello di business al riparo dalle incertezze di un mercato immobiliare colpito duro dalle conseguenze della pandemia. Conseguenze che, però, Gatti vede solo in parte: «Durante il lockdown ho sentito diversi operatori e amici che paventavano scenari apocalittici. Invece oggi su città come Milano, Torino, Bologna siamo in crescita, non come numero delle compravendite ma come prezzi. Il nostro business ha un orizzonte temporale di investimento molto breve, che ci consente di essere estremamente efficaci: compriamo, ristrutturiamo e vendiamo in 6 mesi, per cui lo stesso capitale gira per due volte durante l’anno. Per noi è un ottimo momento, perché i prezzi, seppur in crescita, sono bassi e i mutui vengono erogati: la ripartenza è meglio di quanto si pensasse, pur non potendo fare previsioni sullo scenario da qui a fine anno. Attenzione però a non confondere il mercato globale con una nicchia, come è quella in cui operiamo noi: è compito nostro far comprendere questa differenza agli investitori».

Un compito non difficile per lui, che al business immobiliare affianca la passione per la divulgazione attraverso tre libri editi da Mondadori. Con il primo “Rivoluzione immobiliare”, ha creato una guida formativa per gli investitori del settore, cui ha illustrato con il secondo, “Errata corrige”, 18 casi di investimenti immobiliari con gli errori che si potevano evitare. Con il terzo, il recentissimo “Forma mentis”, insegna come sviluppare il giusto mindset per avere successo negli investimenti immobiliari. Avendo sempre come stella… cometa la correttezza e l’etica del business: «La mia è una holding italiana - conclude -, che paga le tasse in Italia e porta valore al Paese, oltre che ai soci. Magari guadagno meno di quanto avrei guadagnato se avessi creato una holding basata in un paradiso fiscale, ma non è ciò che mi interessa. Per me l’etica è fondamentale, nella vita e nel lavoro: non a caso, le mie aziende fanno parte della galassia Neticwork che, come dice in nome stesso, è un network che lavora in maniera etica».

Un carburante pulito per far correre al meglio la «macchina per abitare».



www.giuseppegatti.it

info@giuseppegatti.it

800.27.00.28