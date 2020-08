Provate a immaginare una sera al tramonto in una spettacolare piattaforma di legno candido naturale sul mare. Sospesi tra cielo e acqua, a inizio agosto, si sono ritrovati per l’aperitivo alla Peschiera di Capitolo, l’ex calciatore Giuliano Giannichedda, la moglie Francesca Ridolfi ed un gruppo selezionato di amici tra cui spiccava-per grazia e classe-l’attrice Luisa Ranieri protagonista della nuova fiction “Lolita Lobosco” tratta dai fortunati libri della bellissima scrittrice barese Gabriella Genisi. Luisa era accompagnata dal marito Luca Zingaretti alias commissario Montalbano e dalle splendide figlie. Ma che la privacy alla Peschiera sia un “must” oltre che un “plus” lo dimostra la risposta asettica e lapidaria ricevuta dal general manager Andrea Sabato quando La Gazzetta del Mezzogiorno ha chiesto conferma del rendez vous. «Se fra i nostri ospiti di un aperitivo al tramonto ci fossero nomi noti non possiamo né confermarlo né smentirlo: si tratta di eventi privatissimi dunque coperti dalla più rigorosa privacy». Dietro il linguaggio convenzionale del general manager del colosso Talea collection, si cela soprattutto la voglia di tenere coperta un’altra prenotazione importante. Quella che, attraverso una serie di nomi in codice, fa riferimento a George Clooney. Quasi sicuramente il divo sbarcherà a Monopoli a Ferragosto e non andrà a Borgo Egnazia, meta abituale di Madonna, David e Victoria Beckam o Ivanka Trump

Pare che il mitico George avrà una suite pied-en-l’eau proprio alla Peschiera dove hanno trascorso il secondo anniversario di nozze l’attore Claudio Santamaria e la giornalista e scrittrice lucana Francesca Barra. La coppia ha consumato una notte alla Peschiera e forse tornerà per una vacanza di due settimane al Melograno. Dove è atteso anche Max Tortora (mentre a inizio luglio è stato avvistato tra i super vip uno dei signori del vino italiano, il marchese Antinori).Ma le masserie extra lusso sono tutte in gran fermento perché i ricchi italiani sono arrivati tutti in agosto. Tra le location più in si segnala Torre Maizza, la perla pugliese di Rocco Forte affidata alla capacità del general manager Franco Girasoli. Gli inviti sono partiti con largo anticipo. Girasoli ha voluto avere nella sua Torre Maizza la cream del turismo pugliese a 5 stelle l’11 agosto per la proiezione del film di Winspeare In Grazia di Dio. Gli ospiti sono arrivati all’ora dell’aperitivo per poi fermarsi a cena per le prelibatezze di Giuliano Piscina, storico primo restaurant manager dello Splendido di Portofino. Il 16 luglio scorso, invece, tutta la Puglia che conta era all’inaugurazione del Paragon 700, il nuovo gioiello dell’hotellerie ostunese a 5 stelle gestito dalla bravissima Laura Stopani, già general manager della Sommità. Aperitivo e crudi di mare per un parterre dorato tra cui abbiamo notato Flavia Pennetta e Fabio Fognini, Tania Missoni e Nancy Dell’Olio, ambasciatore della Puglia nel mondo, con la giornalista Angela Anglani. Presenti anche Antonia dell’Atte, musa di Giorgio Armani, e la sorella Annarita, ex moglie del ricchissimo produttore Gianni Nunnari. Da lui Annarita ha avuto la figlia Giulia. Dopo di lei, invece, Nunnari ha avuto una seconda bimba dall’attrice Vanessa Hassler. Quanto alle feste pugliesi della season 2020 da segnalare la kermesse organizzata da Tania Missoni il 31 luglio per la bimba di Gianluca Paparesta e Miki Calcagno. Festa da mille e una notte per la piccola Mia Nicole con il gotha dell’economia e dello showbiz per brindare all’estate ruggente del post Covid.