Offrire una soluzione a chi desidera fare impresa nel settore immobiliare in modo redditizio e senza diventare schiavo della propria impresa. È l’obiettivo della rete in franchising di agenzie specializzate in immobili di pregio lanciata da Maison Magnifique, un marchio che ha raddoppiato il fatturato nel 2019 grazie a un modello di business che ora vuole trasferire ai franchisee attraverso l’affiancamento in fase di avvio e un supporto costante. «Il nostro modello di consulenza personalizzata non ha al centro l’immobile, bensì il cliente» spiega Andrea Galli, cofondatore di Maison Magnifique, «ci mettiamo al suo fianco per realizzare il suo sogno, che può essere vendere o acquistare, mettendo lui al primo posto». Alla base di Maison Magnifique c’è un metodo di lavoro strutturato negli anni da Andrea Galli con Matteo Stella: «Io e il mio socio abbiamo alle spalle oltre 15 anni di esperienza nel comparto dell’edilizia» rimarca il cofondatore, «sia in multinazionali che in aziende a conduzione familiare a stretto contatto con l’imprenditore. Questo ci permette di trasferire al cliente un maggior livello di professionalità rispetto alla concorrenza. Quindi riusciamo a valorizzare meglio la nostra professionalità, non perché siamo più bravi, ma perché facciamo le cose con un altro metodo: il nostro. I risultati raggiunti sono il frutto di un’attenta analisi del mercato e di una strategia efficace elaborata con Matteo Stella».

Al primo posto del metodo e della filosofia di Maison Magnifique, come visto, c’è la centralità del cliente al posto di quella tradizionale dell’immobile. C’è poi l’analisi dell’immobile di pregio, «che non è dato solo da quanto vale in termini economici, ma anche dallo stato di manutenzione, da dove si trova, dalla location, tutta una serie di parametri che andiamo a valutare» puntualizza Galli. Altro elemento centrale è la listing presentation: «Un momento di condivisione con il cliente presso i nostri uffici dove andiamo ad analizzare tutti gli aspetti dell’immobile», sottolinea il cofondatore di Maison Magnifique, «sia intrinseci che estrinseci, i punti di forza e quelli di debolezza, le possibili attività per lavorare sui punti di debolezza, per far percepire l’immobile come è più opportuno per valorizzare la vendita al meglio. Un processo alla fine del quale arriviamo a condividere con il cliente il prezzo e la strategia di vendita».

La gestione del tempo è cruciale: invece di passare ore al computer è preferibile concentrarsi su formazione e rete di vendita

Così come nell’attività dell’agenzia Maison Magnifique mette al centro il cliente, in quella del franchising il protagonista è l’imprenditore: «Ci assumiamo la responsabilità di portare il nostro partner là dove gli abbiamo promesso di arrivare, cioè al successo» afferma Matteo Stella, «all’avere un’azienda strutturata che cammina da sola, senza che lui debba avere un ruolo operativo in azienda, salvo che non lo voglia; all’inizio c’è da investire un po’ di tempo, ma lo investo oggi per svincolarmene un domani. Quindi uno dei principi del nostro franchising è proprio il ruolo dell’imprenditore: è l’azienda che lo supporta, e non viceversa». Coerentemente, un altro principio della rete di franchising riguarda la gestione del tempo, «che si dedica a costruirsi una rete vendita di agenti: quindi non a vendere immobili, ma a formare i miei collaboratori affinché loro possano vendere in autonomia. Questo per creare un team, moltiplicare il tempo dell’imprenditore, e far sì che l’azienda sia di successo anche in termini numerici» aggiunge Stella.

Per raggiungere gli obiettivi Maison Magnifique punta molto su una formazione orientata ai risultati: «L’abbiamo progettata come un percorso e non come un corso» evidenzia il cofondatore: «non chiudiamo gli affiliati in una stanza per due giorni per bombardarli di concetti e informazioni e lasciarli il giorno dopo a casa da soli a fare esattamente le stesse cose che facevano prima, o quando va bene a portarsi a casa un 5% del contenuto, ma è strutturato in un anno di incontri settimanali, su temi quali la comunicazione efficace e persuasiva, la leadership. Non solo trasferiamo i concetti ai nostri partner, ma facciamo in modo che appartengano a loro». Parallelamente a questo è anche previsto un affiancamento all’imprenditore e al team manager, che è la figura centrale dell’attività, effettuata settimanalmente: «Decidiamo le attività da fare e a fine settimana facciamo un check per vedere cosa è stato fatto bene, dove sono state riscontrate difficoltà, come correggerle» mette in evidenza Stella, «in modo tale da tenere l’imprenditore sui binari, soprattutto nei primi anni. Il rischio, se si fanno check piu dilazionati, è che per quanto si possa esser convinti di aver spiegato bene o di aver capito bene, in realtà si stia divergendo: tutto è recuperabile, ma quel delta sono soldi e tempo spesi inutilmente. E siccome ci siamo voluti assumere la responsabilità di portare al successo i nostri partner, vogliamo utilizzare le loro risorse per portarceli prima». Anche dopo l’anno di formazione, poi, continua il coaching da parte della casa madre sulle attività pratiche.

La strategia di Maison Magnifique prevede l’apertura di un ufficio per provincia con un numero di collaboratori compreso fra 10 e 15

L’obiettivo della rete di franchising di Maison Magnifique è quello di sviluppare un livello di imprenditorialità più alto nel settore rispetto alla concorrenza. «Ci sono diversi marchi dell’immobiliare che lavorano più sul numero di uffici aperti che sulla redditività di ogni singolo ufficio» osserva Stella, «il nostro progetto è invece di avere meno uffici, uno per provincia, ciascuno con un numero di collaboratori compreso tra 10 e 15, in modo che sviluppino un fatturato importante per l’imprenditore e un vero lavoro di squadra. Così, mentre l’affiliato svolge l’attività sul territorio per implementare conoscenza e presenza sul mercato, ci sono 10-15 colleghi che svolgono le attività propedeutiche alla vendita. Se si vuol correre più veloce si corre da soli, ma se si vuole andare più lontano si corre in squadra».

Da Ferrara, sede centrale di Maison Magnifique, l’obiettivo è aprire 4 uffici in franchising in altrettante provincie nel 2021, 8 nel 2022, 10 nel 2023: «Le prime città su cui puntiamo sono Bologna, Milano, Firenze, Venezia, Verona e Padova. Le strutture stesse hanno la loro importanza, devono essere in location strategiche e ben visibili in zone prestigiose, così da presentare gli immobili in un certo modo, dare un’immagine di professionalità». La strategia di Maison Magnifique denota forte determinazione alla crescita nonostante la crisi pandemica, che ha provocato uno stop delle attività. Anche se, a proposito dell’impatto delle crisi sugli immobili di pregio, è significativo quanto emerge da una ricerca di The Boston consulting group: da un lato gli immobili di lusso risentono meno delle svalutazioni in caso di contrazione del mercato; dall’altro la ricchezza finanziaria personale in Italia è in crescita e sempre più polarizzata: nel 2018 si contavano almeno 394mila milionari, che nel 2022 cresceranno a 519mila. «Anche la crisi da Covid sortirà un duplice effetto» osserva Stella, «da un lato purtroppo renderà tanti più poveri, ma dall’altra chi saprà adattarsi e cogliere le nuove opportunità, dimostrando di saper anticipare i tempi, diventerà più ricco: anche per questo ritengo che il target del lusso sarà meno colpito. E non dimentichiamo che negli ultimi 3 anni le transazioni sono cresciute tra il 5 e il 7% annuo». Diversi elementi insomma giocano a favore dello sviluppo di questa nicchia del real estate. Specie a beneficio di chi saprà trovare le chiavi giuste per aggredire un mercato saturo. «C’è una bassa professionalità del settore, arriviamo da trent’anni di boom nei quali bastava aprire un ufficio e aspettare che il cliente entrasse per campare dignitosamente» aggiunge Stella, «e anche una bassa considerazione del cliente sull’attività dell’agente immobiliare e sulla sua professionalità. Proprio su questo lavoriamo, sapendo di dover erodere quote di mercato ai competitor, valorizzando una professionalità e un approccio diversi. Come diceva Sun Tzu: “Il pensiero tattico fa vincere le battaglie, il pensiero strategico fa vincere le guerre”».

