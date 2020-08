Mes, Renzi: Conte lo chiedase vuole guidare l’Italia

“Sul Mes credo che Conte debba battere un colpo. Dire no al fondo è un suicidio per un Paese indebitato. Che stiamo aspettando? Dal Mes capiremo che vuol fare Conte da grande. Se chiede il Mes significa che vuole guidare l'Italia. Se non chiede il Mes, significa che vuole guidare solo i grillini. A lui la scelta". Lo ha affermato il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un’intervista a Repubblica. "La pandemia non va sottovalutata, ma il numero delle terapie intensive è stabilmente sotto quota 100: erano oltre 4 mila nei momenti difficili. Purtroppo ogni giorno muoiono 5 persone di Covid, ma non dimentichiamo che ne muoiono 500 di tumore e 400 di diabete..." ha osservato Renzi. Quanto alle difficoltà legate al ritorno a scuola: "Sono a Castrocaro con i ragazzi della scuola di formazione politica di Italia Viva: qui abbiamo fatto test sierologici, tamponi, usiamo la mascherina in classe. Perché la scuola pubblica non può usare lo stesso metodo? Anziché sprecare soldi sui banchi con le rotelle, servono test, personale medico, controlli. E poi il vaccino obbligatorio per tutti, quando sarà pronto e testato. A chi parla di vaccinazione facoltativa chiedo: siamo stati chiusi in casa per mesi tutti, in modo obbligatorio, e il vaccino lo fa solo chi ha voglia? Niente scherzi, grazie". Renzi ha anche indicato la posizione di Italia Viva sul referendum: "Libertà di voto. Non condivido chi parla di attacco alla democrazia, ma neanche l'entusiasmo grillino sulla "svolta storica". Non è una svolta, è uno spot: taglia i parlamentari, ma lascia intatti i problemi del bicameralismo perfetto".