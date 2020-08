Istat: in aumento la fiducia di imprese e consumatori

"Ad agosto il clima di fiducia delle imprese aumenta per il terzo mese consecutivo. Tale aumento è diffuso a tutti i settori ed è marcato per i servizi, mentre è più contenuto per l'industria. Sebbene in recupero in tutti i settori, gli indicatori del clima di fiducia delle imprese rimangono ancora distanti dai livelli precedenti l'emergenza sanitaria, in particolare nei servizi di mercato". È quanto si legge nel commento Istat ai dati di agosto. "L'indice di fiducia dei consumatori - dice ancora l'istituto di statistica - è in aumento dopo il lieve deterioramento registrato nel mese di luglio 2020. La crescita è trainata dal deciso miglioramento delle aspettative sulla situazione economica del paese e sulla disoccupazione".

Ad agosto 2020 l'Istat stima dunque un aumento sia del clima di fiducia dei consumatori (da 100,1 a 100,8) sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese che sale da 77,0 a 80,8. Per quanto riguarda le imprese, le stime evidenziano un aumento della fiducia diffuso a tutti i settori seppur con intensità diverse: è più forte nei servizi, da 66,0 a 74,7, mentre nel commercio al dettaglio aumenta da 86,7 a 94,0; meno marcato invece l’aumento nell’industria - nel settore manifatturiero sale da 85,3 a 86,1 e nelle costruzioni aumenta da 129,7 a 132,6.

Per quanto riguarda le componenti dell'indice di fiducia, nell'industria manifatturiera migliorano i giudizi sugli ordini mentre le attese di produzione sono in calo. Le scorte di prodotti finiti sono giudicate in lieve accumulo rispetto al mese scorso. Per le costruzioni, l'aumento dell'indice è trainato da un deciso miglioramento delle attese sull'occupazione presso l'impresa, mentre i giudizi sugli ordini si deteriorano. Tra le componenti del clima di fiducia dei consumatori, segnala l'istituto di statistica, il clima economico registra l'aumento più marcato passando da 85,9 a 90,1. Anche il clima corrente e futuro migliorano passando, rispettivamente, da 97,3 a 98,1 e da 104,3 a 105,3; solo la componente personale diminuisce lievemente (da 105,2 a 104,9).

Le reazioni ai dati positivi sulla fiducia sono comunque improntate alla prudenza, quando non allo scetticismo. "Risale leggermente la fiducia di famiglie e imprese, mantenendosi tuttavia molto distante dai livelli pre-covid. I dati odierni confermano la gravità della caduta e la complessità della ripresa che testimonia assieme la vitalità del tessuto imprenditoriale e la profonda incertezza che frena consumi e investimenti" ha commentato l'Ufficio Studi di Confcommercio. "È incoraggiante quanto rilevato ad agosto l'Istat in merito al clima di fiducia di consumatori ed imprese, ma la ripresa appare ancora flebile e lontana dalle aspettative del Paese. Serve uno sforzo ulteriore verso la ripresa economica, ma questo dipende dalle politiche che saprà mettere in campo il Governo in autunno quando scadrà la cassa integrazione covid" ha affermato il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Nel mese si rileva un miglioramento generale del clima di fiducia delle imprese, che iniziano a maturare una percezione di normalizzazione del quadro congiunturale. A recuperare, però, sono soprattutto i servizi di mercato, segmento che durante il lockdown aveva registrato la caduta più significativa. La situazione degli altri comparti rimane invece ancora molto differenziata: in particolare nel commercio al dettaglio, dove il clima di fiducia appare mettere a segno un recupero più marcato per la grande distribuzione e decisamente più lento per la distribuzione tradizionale” è il commento di Confesercenti.