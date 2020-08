Sono 1.462 i nuovi casi di coronavirus, 51 in più di ieri, con 97.065 tamponi processati, a fronte dei 94.024 del giorno precedente. I morti nelle ultime 24 ore sono 9, 4 in più di ieri. Quel che continua a preoccupare è il trend dei ricoveri, in ascesa: i ricoverati con sintomi sono 1.178, 47 più di ieri, di cui 74 in terapia intensiva, 7 in più. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 21.783, 1049 in più. La regione con più nuovi positivi è la Lombardia con 316, seguita dalla Campania con 183, dal Lazio con 166, dall’Emilia Romagna con 164, dal Veneto con 135.