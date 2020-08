Volkswagen, veicoli a guida autonoma testati nella città di Hefei in Cina

Volkswagen avvierà i test di guida autonoma in Cina nel prossimo mese di settembre nella comunità di Haiheng di Hefei, capitale della provincia di Anhui nella Cina orientale, con l'obiettivo di ottimizzare l'esperienza dell'utente. È quanto reso noto da Volkswagen Group China. L'area di prova si estende per 16 km quadrati, con una lunghezza totale di 80 km di strada, lungo la quale si prevede che i veicoli passeranno vicino a scuole, negozi, parchi, ospedali e comunità residenziali. Volkswagen prevede di testare il primo lotto di 10 veicoli elettrici a guida autonoma con passeggeri a bordo all'inizio del 2021. "Il progetto pilota non è solo un importante accordo di cooperazione tra Hefei e Volkswagen, ma anche una pietra miliare nello sviluppo di Hefei di smart city e della sua industria dei veicoli collegati in modo intelligente", ha affermato Wang Wensong, vice sindaco di Hefei. A maggio di quest'anno, Volkswagen ha annunciato che investirà circa 2,1 miliardi di euro (circa 2,5 miliardi di dollari) nella mobilità elettrica in Cina. Un miliardo di euro sarà in particolare utilizzato per aumentare la partecipazione di Volkswagen nella joint venture per la mobilità elettrica con la cinese Jac Motors dal 50% al 75% e per acquisire una partecipazione del 50% nella società madre di Jac.