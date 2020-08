Quando si parla di network marketing ci si trova nella difficile situazione di dover riuscire a distinguere rapidamente tra una professione seria e qualcosa di vicino alla truffa, a metà tra lo schema Ponzi e quelle iniziative rabberciate che coinvolgono amici e parenti e che in genere si tramutano in un autentico disastro.

Quindi, prima di tutto, è necessario chiarire che con questo termine si intende un business model in cui si distribuiscono beni e servizi in modo che tutti gli attori siano concatenati tra loro, partendo da un’azienda che eroga questi prodotti, via via scendendo verso altri collaboratori fino all’utente finale. Dunque, se tutto funziona in maniera corretta, se l’impresa non è una venditrice di fumo e se ogni anello della catena svolge il proprio compito, questo meccanismo non solo è efficace, ma garantisce anche ritorni piuttosto interessanti a chiunque decida di entrarne a far parte. Una modalità di svolgere una professione che è diventata sempre più in voga nel nostro paese, tanto che nel 2005 si è deciso di istituire una legge che ne regoli modalità di esecuzione e ne delimiti i confini, sia per quanto concerne l’attività, sia per quello che riguarda le tasse da pagare e gli obblighi fiscali. Perché il rischio di trovarsi invischiati in meccanismi illeciti come accaduto nel passato è altissimo. Il primo passaggio fondamentale, dunque, è decidere a quale impresa rivolgersi, capendo se sia un marchio affidabile.

Chi ha intrapreso con soddisfazione e successo questa strada è Francesco Comito (nella foto). «Io vengo dal mondo “tradizionale” – ci racconta – e sono sia avvocato che commercialista. Sono i miei genitori che mi hanno insegnato che per progredire grazie all’ascensore sociale bisogna avere un livello d’istruzione superiore alla generazione precedente. E quindi sono stato il primo Comito a prendere la laurea. Ho scelto di iscrivermi alla Luiss, di Roma, per frequentare giurisprudenza nonostante costasse quasi dieci volte tanto rispetto all’università la Sapienza. I miei genitori hanno fatto enormi sacrifici per potermi permettere questa scelta, ma eravamo certi che avrei ottenuto grandi risultati».

Happy ending? Mica tanto, nel senso che il giovane Comito si accorge che la professione legale, nonostante un buon livello di soddisfazione economica, non è quello che voleva per sé e la sua vita futura. In effetti, nella sola città di Roma ci sono più avvocati che in tutta la Francia ed emergere, quindi, diventa un po’ complicato.

«Avevo intrapreso un percorso di studi con indirizzo giuridico-economico, con una base finanziaria. Ho quindi conseguito un’altra laurea del vecchio ordinamento, più cinque master di secondo livello. Insomma, ero sicuramente una persona formata, ma non sapevo ancora che cosa fare, non trovavo una corretta collocazione per le mie ambizioni e i miei desideri di crescita. Così ho iniziato a leggere i libri di americani che suggerivano modalità d’investimento. Il tutto, ovviamente, continuando a fare l’avvocato perché non volevo affossarmi con le mie mani compiendo gesti avventati».

Il passaggio successivo, dunque, è quello di rivolgersi, come suggeriscono i guru del degli investimenti, al mercato immobiliare. Ma quello che oltreoceano non conoscono è la situazione del real estate in Italia: per mandare via un inquilino moroso ci vuole più di un anno e i costi di gestione e acquisto sono altissimi. Anche aprire aziende, altro cavallo di battaglia degli Usa, è parecchio difficile nel nostro Paese, tra banche che non collaborano e scartoffie che si accumulano sulle scrivanie. Così la ricerca del business perfetto prosegue anche con il trading.

La scelta delle aziende target fa la differenza tra lo schema Ponzi e un business serio e decisamente remunerativo

«Non mi sono fermato – chiosa Comito – e mi sono imbattuto nel network marketing. Inizialmente pensavo fosse una cosa “da scappati di casa”, anche perché me l’aveva proposto una persona di cui non avevo grande stima. Per questo ho iniziato a studiarlo con ancora maggiore diffidenza, e mi sono accorto subito che c’erano alcune problematiche. In primo luogo, la bassa barriera d’ingresso, i costi contenuti, vengono visti come un motivo per non avvicinarsi al network marketing con il dovuto impegno e con la necessaria determinazione. Se si impiegano pochi soldi, alla prima avversità è molto più facile mollare, se invece si puntano decine di migliaia di euro, anche la tentazione di gettare la spugna è decisamente più remota». Così Comito si lancia in questa attività prima come “collaterale” della professione legale, poi come fonte di reddito principale. Anche perché dopo un periodo di assestamento iniziale, i risultati iniziano ad arrivare per davvero e oggi l’ex avvocato si porta a casa importi a sei cifre, netti, al mese, cui si somma una qualità della vita estremamente migliore di quella che aveva quando si muoveva nelle aule dei tribunali.

La scelta delle aziende target da cui partire ha fatto la differenza, permettendo a Comito di essere sempre tra quelli con il reddito più alti nonostante non fosse tra i primi entrati in azienda. «Bisogna rompere i pregiudizi – ci spiega – perché non è un biglietto della lotteria. Bisogna lavorare, tanto, facendo molti sacrifici dal punto di vista mentale. Secondo la Harvard Business School, che ha lavorato molto sul tema del network marketing, le aziende devono avere delle caratteristiche specifiche di affidabilità. Perché i rischi ci sono, e possono far perdere non solo denaro, ma anche tempo. Se si sceglie l’impresa sbagliata posso disaffezionarmi e bruciare contatti preziosi che sarebbero stati assai utili se avessi individuato fin da subito l’azienda più corretta. E poi è fondamentale trovare un mentore giusto: io guadagno molto, e sono la migliore pubblicità per gli altri. Tutti guardano all’azienda, ma pochi fanno riferimento al ruolo significativo della mentorship. Qui è il segreto!».

Ma come funziona il rapporto con l’azienda? «Sostanzialmente, come una sorta di franchising. Questa si deve preoccupare della logistica, del marketing e degli aspetti amministrativi. Non si deve pensare a nulla che non siano i clienti. Ma visto che di aziende pronte a fare affari con qualcuno ce ne sono tante, è ancora più fondamentale il mentore, che è quello che fa davvero la differenza. «Ed è qui che io faccio la differenza – chiosa Comito – perché ho tanti strumenti da mettere in campo. Uno di questi sono i miei libri, ne ho già scritti due ed entrambi sono diventati best seller nel giro di 24 ore. E un terzo è in rampa di lancio. Chi entra nel mio team ha a disposizione un sistema: un metodo collaudato e duplicabile per avere successo, in questo settore (corsi online e mentorship dirette). La cosa bella del network lecito è che io guadagno solo se quelli che si rivolgono a me ottengono buoni risultati. E quindi, una volta selezionati i miei collaboratori, tutto il mio focus è sul far ottenere loro risultati. Io lavoro in tutto il mondo, in Italia come in Australia, e lo scorso mese ho fatturato 1,5 milioni, ottenuti grazie a 23mila persone. L’importante è che la gente s’impegni e capisca la necessità di mettersi in discussione, l’urgenza di entrare lentamente ma con decisione in questo mondo».

Tutti guardano all’azienda ma quasi nessuno fa riferimento al ruolo della mentorship che invece fa la differenza

In effetti, Comito non ha abbandonato subito la sua professione, ma ha progressivamente tastato il terreno per essere sicuro di non cadere in fallo. Oggi è un full timer network marketing, anche se ha ancora le sue aziende, i suoi immobili e fa trading. Ma è il modello matematico ad avergli suggerito di puntare con decisione su questa attività: perché il tempo è a sua completa disposizione. «Nel mio ultimo libro – conclude Comito – ho scritto una frase: “Il mondo si divide in due categorie di persone, chi non conosce il network marketing e chi lo ama”. Io sono convinto, numeri alla mano, di poter convincere chiunque a valutare questo tipo di business. In Italia ci scontriamo da una parte con l’analfabetismo funzionale e, dall’altra, con attività illecite che hanno infangato il buon nome di questo business. Per me, quindi, è una mission quella di informare che esiste la possibilità di fare business, in Italia, in maniera molto più efficace ed efficiente. E lo racconterò anche nel mio prossimo libro».