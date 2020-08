«Milano si è sempre differenziata per essere una città metropolitana al passo con le altre capitali europee e come tale dimostrerà di essere all’altezza del problema economico». Rodolfo Lombardi (nella foto), oltre trent’anni di esperienza nel ramo immobiliare e oggi a capo di una delle realtà più significative di Milano, con 4 agenzie in centro e più del 93% di trattative concluse, non ha dubbi: il mercato è già ripartito: «Vediamo un mercato in costante crescita. La qualità di vita nella città della Madonnina è ancora al primo posto sul scala nazionale e Milano è una città iche punta moltissimo sulla riqualificazione di aree urbane trascurate e sottovalutate, le quali vedono nascere magnifici complessi dotati di ogni comfort. Proprio per questo si prospetta un mercato immobiliare sempre più attento, internazionale e di pregio», dice. Anche perché la casa, «il nostro “porto sicuro” durante questi mesi è stata messa in discussione dalla maggior parte di noi: viverla intensamente per un lasso di tempo così lungo ha dato modo di capire quali sono le proprie esigenze in termini di spazio e confort». Domanda e offerta, però sono cambiati: «Per quanto riguarda l’affitto residenziale ci siamo accorti che, a distanza di due mesi dalla riapertura delle attività commerciali e dunque dalla ripresa socio-economica, viviamo un momento in cui prevale una grande offerta, risultato di alcuni settori non ancora totalmente riavviati come quello turistico e universitario. In merito alla compravendita ci aspettiamo che il valore del mattone continui a crescere nei prossimi anni». Quello che non è cambiato è il rapporto coi clienti: «Per noi è molto importante trasmettere aprofessionalità e trasparenza. Negli anni siamo riusciti a consolidare rapporti creati sulla fiducia che non sono mutati durante questo periodo di lockdown, ma si sono intensificati grazie ad una costante presenza sul web e social network. L’impossibilità di raggiungere Milano da chi proviene da altre regioni è stato il motivo che ci ha portato a scegliere uno strumento professionale che ci permettesse di fare video in alta definizione con videocamera grandangolare con lo scopo di accorciare le distanze. Questa modalità ci permette tuttora di effettuare una grande scrematura dei potenziali interessanti che li rende più consapevoli al momento della visita all’immobile».

www.lombardire.it

info@lombardire.it

info: 02/87383443