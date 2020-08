Fare trading è facile ma ci vuole il metodo giusto

Il “boom” del trading on-line, cioè delle compravendite di Borsa “fai da te” che si è verificato durante il lockdown, non è finito. Anche a maggio (ultimi dati disponibili) quest’attività è cresciuta del 10% sul 2019 con 7,2 milioni di operazioni eseguite: «Comprare e vendere azioni era un’attività riservata a pochi professionisti, oggi chiunque lo può fare, direttamente dal proprio computer, basta una connessione internet e un pc e chiunque diventa trader – spiega Maxx (con due “x”) Mereghetti, un trader professionista tra i più seguiti in Rete che alle telecamere di Raitre, recentemente, ha illustrato la filosofia alla base del suo metodo. «Se comprare o vendere è facile, guadagnare è difficile – ha detto – E per guadagnare con una certa costanza dobbiamo dotarci di un modello che ce lo permetta. Trading significa negoziazione – prosegue Mereghetti, 44 anni, parlando con Economy: «Il trader decide se comprare o vendere in un determinato momento, con un orizzonte temporale di giorni o di mesi. Io analizzo grafici come fa chiunque, sapere che c’è un rating non mi sposta, ma devo guadagnare cioè agire quando il prezzo va dalla mia parte: è difficile costruire un trading di breve periodo basandosi solo sul rating».

Mereghetti ha lasciato il suo lavoro da dipendente 15 anni fa, quando ha scoperto il fai-da-te borsistico, ed oggi opera sui mercati finanziari. Durante il lockdown si trovava ai Caraibi, per la quinta tappa del suo oramai leggendario giro del mondo. Un portatile, una connessione Wi-Fi e un conto personale da 1 milione di euro: «Solo qualche mese fa avevo pubblicato il mio track record mostrando il 16,9% di guadagno in circa tre mesi con un risultato netto di 169.000 euro. Ora sono passati altri 3 mesi ed eccomi qui con il mio aggiornamento: il 43% in 6 mesi. 430.000 euro». Intendiamoci: questi risultati sono frutto di attenzione e studio. Tutti, potenzialmente, possono arrivarci: ma non tutti hanno un metodo. Che Mereghetti però è disposto a insegnare. E a breve pubblicherà, per insegnarlo al vasto pubblico anche così, oltre che con i suoi corsi, un libro per Mondadori.

