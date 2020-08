Coronavirus, 1367 nuovi contagiI positivi crescono più dei tamponi

Sono 1.367 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Un numero nettamente superiore rispetto alla giornata di ieri quando l'aumento era stato di 878 casi. L’aumento è solo in parte spiegato dal gran numero di tamponi effettuato, 93.539, quasi 20 mila in più di ieri, soprattutto a causa dei test al personale scolastico e ai rientri dai paesi a rischio. I morti sono 13, le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 1.055, 3 in meno di ieri, dei quali 69 sono in terapia intensiva, 3 in più di ieri. La regione che fa registrare il maggior numero di nuovi casi torna ad essere la Lombardia con 269, seguita dal Lazio con 162 e dalla Toscana con 161.