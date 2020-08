Dopo mesi di bellezza fai da te e giorni trascorsi a seguire tutorial sui social network, finalmente è possibile tornare al proprio salone di bellezza. É stato questo il pensiero delle tantissime italiane che possono rinunciare a tutto ma non alla cura di viso e corpo.

Il settore beauty ha infatti registrato una netta accelerazione già in pieno lockdown, con una crescita delle vendite online del +93% tra fine febbraio e inizio aprile ed un picco di fatturati anche in queste prime settimane della cosiddetta ripartenza o fase 3. Un valido motivo per cogliere adesso le nuove opportunità di business, affidandosi alla formula franchising, la sola che può coprire tutte le esigenze a 360 gradi e supportare anche i professionisti che per la prima volta decidono di investire in questo comparto.

Come? Affidandosi a Seta Beauty, il brand di estetica avanzata che dal 2011 propone un’offerta di qualità senza compromessi, puntando sull’epilazione permanente, che è stata il trampolino di lancio dell’azienda, fino ai trattamenti di bellezza viso e corpo con tecnologie all’avanguardia ed ai prodotti di cosmesi naturale a cura dei laboratori Seta Beauty e distribuiti in oltre 60 punti vendita fra Italia e Svizzera.

Entrare a far parte della famiglia Seta Beauty in questo momento storico vuol dire scegliere un format collaudato e sicuro, oggi più che mai in forte crescita. Avviare un proprio centro in franchising sarà inoltre un’occasione per sfruttare gli incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (come quelli proposti dal DL n. 185 del 21 aprile del 2000) o approfittare dei numerosi fondi per l’imprenditoria femminile.

Che si tratti di imprenditori con esperienza alle spalle o di pionieri in cerca di sfide professionali, sposare la mission Seta Beauty vorrà dire ascoltare i bisogni più contemporanei, credere nell’innovazione e al contempo essere competitivi. Un vero e proprio pacchetto vincente derivato dal binomio singolo/grande impresa e dalla visibilità di un marchio più che affermato, che potrà garantire anche un’ampia e capillare copertura sul fronte marketing e comunicazione.

www.setabeauty.com