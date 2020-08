Sardegna, il costo dell’insularità 5700 euro all’anno per abitante

L'insularità costa ad ogni sardo circa 5.700 euro, oltre un quarto del Pil pro capite che, tenendo conto della popolazione, corrisponde a circa 9,4 miliardi di euro di minore prodotto annuo. È quanto emerge dalla ricerca dell'Istituto Bruno Leoni "Il costo dell'insularità. Il caso della Sardegna", curata da Carlo Amenta, Carlo Stagnaro e Luca Vitale e illustrata a Cagliari da Roberto Frongia e Maria Antonietta Mongiu, del Comitato sardo per il riconoscimento dell'insularità nella Costituzione. Il costo è dovuto alla ridotta dimensione del mercato interno, alla distanza dal “continente” e alle difficoltà nei trasporti, quindi nella circolazione di merci e persone. "La condizione di insularità e il suo riconoscimento devono offrire l'occasione storica per trovare soluzioni ai problemi che gravano sulla Sardegna. La battaglia che stiamo portando avanti a tutti i livelli per il riconoscimento del principio di insularità in Costituzione va proprio in questa direzione. Nonostante i trattati comunitari e internazionali l'Isola continua ad avere uno svantaggio infrastrutturale e strutturale che si concretizza in danni di carattere sociale, economico, culturale e che il rapporto dell'Istituto Bruno Leoni mette drammaticamente in evidenza" ha affermato il presidente del Comitato per l'insularità Roberto Frongia.