Anytime Fitness, il più grande franchising al mondo per palestre, con oltre 4.700 club nel mondo e 4 milioni di iscritti a livello globale, ha aperto il suo primo club in Abruzzo, a Francavilla al Mare: oltre 700 metri quadri tra zona cardio, area funzionale e sala pesi, spogliatoi, bagni ed una sala corsi di oltre 80 mq. Come da format, il centro sarà aperto tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, festività comprese: grazie ad una chiavetta magnetica che il cliente riceve al momento dell’iscrizione, è possibile accedere ad ogni centro Anytime Fitness nel mondo, in qualunque momento. Anytime Fitness, marchio del fitness nato nel 2002 negli Stati Uniti d’America, punta infatti sull’alta qualità della sua offerta e sulla massima flessibilità degli orari, il tutto con prezzi equilibrati, lontani dalle proposte high level dei club più sofisticati, ma anche dalle formule low cost delle palestre più economiche e iper-affollate. A prendersi cura di ogni cliente sono personal trainer competenti e preparati, ma il vero fiore all’occhiello sono i macchinari all’avanguardia che regalano una fitness experience altamente coinvolgente ed interattiva. Tutti gli iscritti Anytime Fitness hanno accesso esclusivo all’App grazie alla quale possono usufruire di migliaia di workout personalizzati, esercizi suggeriti e programmi di monitoraggio delle proprie performance.

Il format di affiliazione in franchising al network di Anytime Fitness si differenzia dai competitor offrendo un servizio di altissimo livello al partner. Viene fornito un supporto iniziale nella ricerca della location e un supporto per la promozione del centro e per la strategia di marketing generale da attuare, sia in fase di prevendita che dopo l’apertura. Oggi Anytime Fitness conta 21 club in Italia, distribuiti tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo e Lazio ed il piano di espansione prevede 10 nuove aperture per il prossimo trimestre in importanti città italiane tra cui Bologna, Torino, Verona, Brescia, Monza, Roma e Perugia. Anytime Fitness rappresenta un investimento ad alto rendimento e rischio contenuto, grazie al format caratterizzato da solidità finanziaria e stabilità del network che vanta un success rate a livello globale del 96% ed in più del 60% dei casi ha consentito ai franchisee di tutto il mondo di diventare proprietari di più di una palestra.

