Illimity bank, assistita da Sace, ha erogato un finanziamento per 10 milioni di euro a Ferretto group, azienda di Vicenza leader nella progettazione e realizzazione di soluzioni, impianti ed attrezzature ad alta tecnologia per la gestione del magazzino e della logistica integrata, con un volume di affari di 100 milioni di euro e oltre 300 dipendenti. Il finanziamento è avvenuto nell'ambito delle misure 'Garanzia Italia'. A questi si aggiunge un apporto della famiglia per 1,6 milioni di euro. Come si legge in una nota dell’azienda vicentina, i manager di Illimity bank ''hanno valutato positivamente il piano industriale di Ferretto group, l'impegno del management, le prospettive di business dell'azienda e la solidità della famiglia; la garanzia Sace è stata emessa digitalmente in poche ore''. La famiglia Ferretto ''ha deciso un intervento di equity a sostegno del nuovo assetto economico e finanziario, in una prospettiva di continuità e ulteriore rilancio dell'azienda''.

Il presidente, Riccardo Ferretto, ha così commentato: ''Questa operazione è strategica e ci consente di rafforzare la struttura finanziaria dell'azienda per proseguire la nostra storia industriale e consolidare il ruolo di leader nel nostro settore. Ferretto group è oggi un partner importante per le realtà che ricercano soluzioni tecnologiche ed innovative nella gestione ed automazione del magazzino e soluzioni per lo stoccaggio dei materiali. Siamo soddisfatti della tempestività e delle sinergie che hanno consentito in tempi brevi di realizzare l'operazione con illimity''. Il Cfo, Andrea Piraccini, ha affermato: ''Ferretto group ha individuato in illimity Bank il partner ideale per poter portare avanti questa delicata e strategica operazione, necessaria per portare finanza strutturata in azienda al fine di dare risposte ad un mercato sempre più competitivo: l'instabilità dovuta alla pandemia Covid 19 e la conseguente incertezza, ha, fin dal primo momento, fatto emergere l'esigenza di guardare oltre il 2020, obbligando Ferretto Group a rivedere i piani industriali triennali e, contestualmente, a ri-pianificare, da un punto di vista di fabbisogni finanziari il ''prossimo periodo''. Ferretto Group, in poche settimane è riuscita, grazie anche al prezioso supporto del team di illimity Bank, ad impostare un'operazione tanto complicata quanto delicata per i motivi sopra citati, basata su valutazioni di business ed opportunità del prossimo futuro''.