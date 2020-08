Coronavirus, in calo i nuovi positiviNonostante l'aumento dei tamponi

Giornata tutto sommato positiva sul fronte Coronavirus. Il numero di nuovi contagiati è sceso a 878 dai 953 di ieri, nonostante il numero di tamponi sia aumentato da 45914 a 72341. A far registrare il numero più elevato di nuovi positivi sono Lazio (143) e Campania (138), seguiti da Lombardia e Emilia-Romagna (119). Stabili i decessi a quota 4. Unica nota negativa l'aumento dei ricoverati con sintoni, 1058, di 13 unità, e di quelli in terapia intensiva, 66, uno in più di ieri.