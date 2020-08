Bonomi: un milione di posti a rischioIl governo non ha visione sul 'dopo'

«Un milione di posti di lavoro bruciati resta un numero purtroppo molto credibile. E ora vedo che anche Banca d’Italia e Istat si stanno avvicinando alla nostra previsione». Lo ha affermato in un'intervista al direttore de 'La Stampa' Massimo Giannini il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. «Il governo non ha una visione sul 'dopo', la riorganizzazione delle filiere del valore non c'è stata, il mercato è pietrificato. Il rischio di un'emorragia è serio» ha aggiunto Bonomi. E ancora: «È la fiducia che manca, e la prova è nel boom dei depositi bancari: la gente non si fida, per questo non muove i soldi dal conto corrente. Se vuoi lanciare un'operazione fiducia lo devi fare con chiarezza e trasparenza. Qui mancano sia l'una sia l'altra». Il presidente di Confindustria si aspettava «un agosto completamente diverso. Primo, il governo ha varato le misure anti-crisi ma mancano oltre 400 decreti attuativi: tutto fermo. Secondo, ci avevano detto che ad agosto avrebbero lavorato alla stesura del piano di riforme da presentare alla Ue per ottenere i contributi del Recovery Fund: tutto fermo. Terzo, si profila di nuovo un'emergenza sanitaria e anche su quel fronte ci avevano detto che avrebbero presentato progetti per attivare i prestiti del Mes: tutto fermo. Quarto: il 14 settembre dovrebbero ricominciare le scuole ma ancora non si è capito se e come riapriranno: tutto fermo. Da settimane siamo inchiodati a discutere sui banchi a rotelle, non riusciamo neanche a sapere quali sono le 11 imprese che li starebbero fabbricando, siamo al paradosso che c'è una sorta di segreto di stato su una gara pubblica" ha osservato il presidente di Confindustria.