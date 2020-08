Innovazione, sostenibilità, importante marginalità e un nuovo mercato nel quale i primi detteranno le regole: sono questi i motivi per cui investire in Forever Bambù, la prima iniziativa italiana, nata nel 2014, che coniuga una filiera strutturata all’attenzione per il pianeta e per i territori attraverso la coltivazione del Bambù Gigante, un materiale versatile, resistente e sostenibile usato in ambito alimentare e industriale. Forever Bambù oggi vanta 85 ettari di superficie coltivata in due regioni italiane e ha ricevuto le adesioni di oltre 400 soci da 5 paesi, dando vita a 25 società agricole e raccogliendo 8 milioni di euro di investimenti. Nel 2017 è stata costituita la Forever Bambù Holding Srl che partecipa tutte le 25 società agricole e nel 2020 è stato avviato il processo di fusione di tutte le società agricole in una unica grande SpA, con l’obiettivo della quotazione in borsa. Nel frattempo si sono aperte nuove opportunità di investimento, con la startup innovativa Forever Bambù 27: «Avrà come obiettivo l’acquisto di un nuovo grande comparto, questa volta situato nel Veneto», spiega a Economy il ceo, Emanuele Rissone. «Stiamo infatti trattando l’acquisto di 30 ettari in provincia di Venezia già piantumati nel 2015 da imprenditori veneti che vorrebbero unirsi al nostro progetto», continua Rissone. «Per chi vorrà farne parte è un’operazione lanciata in equity crowdfunding sulla piattaforma OPstart». E grazie al DL Rilancio, gli investimenti appunto in Start Up Innovative godono di un beneficio fiscale del 50%. «Se a questo aggiungiamo i benefici in termini ambientali che ho spiegato prima e quelli legati alla prossima quotazione ne esce un’immagine chiara. La Forever Bambù 27 avrà come limite d’ingresso il minimo di una quota di 2.950 euro così composta 1.500 euro di capitale sociale e 1.450 euro di sovrapprezzo. Il limite massimo saranno i 3 milioni di aumento di capitale. Oggi Forever Bambù 27 è un investimento che andrebbe quantomeno approfondito: ci aspettiamo nel nostro worst case una redditività media annua del 9.75%».

