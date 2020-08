All’ombra dell’etna il business si fa in hotel

L'hotel catanese, appartenente alla più grande compagnia alberghiera al mondo, Marriott International, ne propone gli elevati standard qualitativi e a essi aggiunge un’inedita “esperienzialità”, una vocazione a stupire, che si esprime nella grande differenziazione dei servizi, specchio della lungimiranza del management e di una vision ecosostenibile che guarda al futuro. «Ci siamo e andiamo avanti. Con i percorsi già intrapresi, noi non abbiamo mai mollato». È la certezza di Ornella Laneri, Presidente e Ceo della società che gestisce la struttura dal 1983. Il Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center, infatti, ha sempre tenuto aperti i battenti, anche durante il lockdown. Una scelta vincente che ha consentito di sanificare step by step gli ambienti, di approntare novità nell’arredo, di predisporre percorsi alternativi che rispettino le abitudini consigliate in questa fase di “new normal” e di valutare le strategie per far fronte alle nuove esigenze dei viaggiatori. Anche la grande macchina degli eventi è pronta a ripartire: scegliendo l’hotel si potrà contare su 1200mq di spazio congressuale ed espositivo per garantire sicurezza. «Abbiamo già stravolto la nostra visione di evento proiettandoci verso un mix di “presenza e virtuale», afferma la Presidente. «Stiamo già pianificando investimenti digitali per essere pronti ad accogliere la nuova domanda». L’hotel catanese, da 37 anni, è crocevia di una clientela che si reca in Sicilia per affari. Aziende storiche incrociano il passo con freelance e startup che ne apprezzano gli spazi versatili e i servizi professionali e vedono nell’hotel il luogo ideale per offrire ai propri collaboratori incentive avventurosi sull’Etna, meeting e presentazioni di nuovi progetti.

Four Points by Sheraton Catania è da sempre sinonimo di uno stile di ospitalità diverso, interamente focalizzato sul cliente, qualunque sia la sua idea di tempo libero, sul rispetto dell’ambiente e sulla valorizzazione dell’arte e del territorio. Ma ciò che fa meglio è stupire con esperienze che il viaggiatore non pensava neanche di desiderare: nell’american lobby bar e al Timo Bistrot, si possono degustare signature cocktail e birra artigianale siciliana abbinati a un piatto della tradizione preparato con ortaggi e spezie dell’“Horto”. dall’executive chef Giuseppe Fucile. Sì, c’è proprio un orto all’interno dell’hotel, che nel 2017 si è aggiudicato il Premio Smau Innovazione a Milano. L’Horto biologico è a disposizione dello chef ma anche degli ospiti che possono passeggiare nel verde o fare una pausa di meditazione con il sottofondo dei suoni prodotti dalla natura diventati musica grazie a Mxou - Musica per Orti Urbani, progetto di un giovane sound engineer. Completano l’offerta la piscina, la piattaforma mare, il centro benessere e la FoN Art Gallery, quattro piani più il lobby floor costellati di opere d’arte di maestri del calibro di Agostino Bonalumi, Urano Palma, Enrico Baj, Mark Kostabi, Urs Lüthi, nonché di artisti locali emergenti, le cui mostre temporanee sono curate dalla Fondazione Oelle Mediterraneo Antico. L’attitudine all’ospitalità e la propensione all’arte sono solo alcuni degli aspetti che rendono l’albergo un luogo vibrante in cui vivere esperienze inedite. Negli ultimi tre anni, il management ha profuso grandi energie intorno ai temi dell’ecosostenibilità e del rispetto dell’ambiente. L’installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche e, nel contesto della mobilità sostenibile, la “Bike Room” sono, insieme all’Horto biologico, una prova tangibile di questo impegno. Dal 2019, con il progetto “Less Plastic, More Planet”, l’hotel ha intrapreso un percorso di eliminazione della plastica monouso, che le è valso il riconoscimento di Legambiente e dello SMAU di Palermo.



Four Points by Sheraton Catania

Hotel & Conference Center

Via Antonello da Messina, 45

95021 Aci Castello (CT)

Tel. 095.71.14.111 - Fax 095.27.13.80

info@fourpointscatania.com

www.fourpointscatania.com