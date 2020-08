"Anche il futuro dell'automazione

non lievita senza la cura del cliente" E' il mantra della Vici & C, un'azienda che si è rivolta alla Grenke per migliorare la gestione complessiva del business che, pur in un settore complesso e ad alto contenuto specifico, resta imperniato sull'attenzione per le persone e per le soluzioni su misura. Ne parla l'amministratore delegato di Vici & C. Marco Martinini.