A Rimini Mario Draghi ha esortato il Governo, e non solo, a preoccuparsi concretamente dei “giovani”, perché a questi stiamo lasciando tanti debiti ma nessuno strumento per potersene liberare in futuro. I sussidi oggi sono indispensabili per far ripartire i consumi, ma difficilmente ci sarà una ripresa economica se ai sussidi non subentreranno nuovi posti di lavoro, che rappresentano l’unica soluzione per la ripresa e lo sviluppo.

Lo stesso Draghi ha indicato nel debito buono quello destinato a creare nuovi posti di lavoro. A questo fine perché non incentivare i detentori del patrimonio finanziario ad investire? Lo Stato invece che distribuire sussidi – liquidità che esce – potrebbe offrire garanzie a tutti coloro che investono in nuove imprese, aggiungendo esenzioni fiscali per alcuni anni sugli utili delle imprese finanziate. Lo Stato in questo modo non dovrebbe indebitarsi ulteriormente, se non nella misura delle riserve necessarie a coprire i rischi, e godrebbe del gettito fiscale sui consumi generati dai redditi derivanti dai tanti nuovi occupati.

Per poter attuare un progetto del genere è necessario avere un potenziale e un patrimonio: il potenziale è costituito dai milioni di giovani e dai bisogni del Paese insoddisfatti da anni, il patrimonio finanziario e culturale è quello che detengono gli over 55.

L’Italia è tra i primi paesi al mondo per ricchezza finanziaria e seconda per longevi o over 55. In tutto il mondo la silver economy, quella che concerne la parte senior della popolazione, sta crescendo a ritmi elevati: in Italia potrebbe esplodere perché finora è un settore negletto. I bisogni che la silver economy dovrebbe soddisfare, per abbracciare tutte le esigenze dall’edilizia ai consumi culturali, sono tantissimi.

Perché non partire proprio dal sostenere imprese nuove, senza trascurare le esistenti, che operino per soddisfare questi bisogni? Ad esempio, un’edilizia a misura di longevi? Perché chi ha i mezzi non dovrebbe finanziare, direttamente o attraverso veicoli regolamentati e godendo di ampie garanzie, queste intraprese? I longevi, constatando personalmente e concretamente l’utilità di investire – la soddisfazione dei propri bisogni e dividendi non tassati – perché non dovrebbero trasferire un po’ di cattivo risparmio, quello che giace nei c/c e nei libretti, in un risparmio buono, quello investito in nuove imprese?

La sommatoria dei mezzi che l’Italia potrebbe ricevere dalla Comunità, a fronte di progetti validi, supererà di poco i 200 mld€, una cifra enorme, ma molto vicina al 10% della liquidità finanziaria degli italiani. Senza rinunciare agli aiuti, forse si potrebbero raddoppiare i mezzi per la ripresa.



* docente Marketing Finanziario BBS Università di Bologna