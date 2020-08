Premessa: con tutta evidenza, il mondo è impazzito. Probabilmente lo era da molto prima, ma la pandemia ha dato fuoco alle polveri. Andiamo con ordine, ripartendo da qualche mese fa, e dimostriamo che è vero.



Tre deficienti – capi di tre Paesi importantissimi, ma questa non è più una notizia, perché ce ne sono anche altrove – fanno gli “sboroni” e dicono che il virus è una bazzecola: Boris Johnson, Donald Trump e Jair Bolsonaro. Il primo e il terzo per contrappasso si beccano il virus; il secondo no o non ancora, ma comunque fa anche lui marcia indietro tardivamente, si mette la mascherina, predica il distanziamento a frittata ormai fatta, mentre i loro Paesi si sono riempiti e in buona parte continuano a riempirsi di contagi.



Intanto l’Organizzazione mondiale della sanità le sbaglia tutte ed anche una di più. In particolare gestisce malissimo i rapporti con la Cina – indubbiamente Paese d’origine del Covid-19, anche se a dirlo è stato a lungo tempo solo uno dei tre deficienti di cui sopra, Trump – e finalmente riconosce che i dati cinesi, sui quali la ricerca virologica mondiale si è dovuta basare, sono inaffidabili se non addirittura farlocchi. Quindi, ripetiamo: i dati diramati sulla pandemia dalla dittatura di Xi Jinping non sono attendibili. Aggiungiamo che l’Oms decide sorprendentemente di affidare ad un anziano economista, Mario Monti, la guida di una commissione che dovrebbe ora riprogettare la sanità del futuro per prevenire altri casi-Covid, e non si capisce perché proprio lui, non tanto per il disastro determinato in Italia dal suo governo (nonostante gli sforzi del suo ministro Passera, l’unico che combinò qualcosa di buono) quanto per il suo legittimo diritto a non capire un’acca di sanità (di economia c’è chi dice sì, e c’è chi dice no).



La dittatura di Vladimir Putin dirama una sua grande notizia: dice, cioè, che ha approntato il vaccino anti-Covid e che da ottobre lo somministrerà alla popolazione. Apriti cielo e grande scandalo da parte della comunità scientifica internazionale che si autolegittima a vicenda scrivendosi lettere aperte su poche testate scientifiche che le presentano come ricerche straordinarie: come può l’istituto nazionale russo di virologia essere arrivato per primo al vaccino, che per sfregio lo Zar ha pure chiamato Sputnik, giusto per rievocare un’altra corsa tecnologica vinta da Mosca?



Risposta ovvia: può benissimo esserci riuscito, così come la Russia ha potuto per vent’anni scarozzare con i suoi razzi e le sue navicelle – senza un incidente - astronauti di tutto il mondo fino alla stazione orbitante, e come ha potuto approntare un arsenale nucleare paragonabile a quello americano e conquistare tanti altri record scientifici e tecnologici che sarebbero lì da vedere se non fosse che la Russia è appunto un’altra dittatura chiusa e sanguinaria come quella cinese e non sempre racconta al mondo i fatti suoi, anzi quasi mai.



Attenzione: dice pacatamente l’italiana che è il braccio destro di Antony Fauci – una delle poche persone serie di questo teatrino mediatico virale mondiale, capo della sanità d’emergenza negli Usa – che “il vaccino americano è già in produzione” da parte di Pfizer e Moderna e che da qualche settimana è “in fase 3” di sperimentazione. Oibò: ma se è in produzione, è segno che è roba buona! Non proprio: vediamo perché. Seconda domanda: ok, è già in produzione, ma quando sarà disponibile? “Prima di gennaio è dura”, risponde Cristina Cassetti. Che vuol dire: sarà disponibile a gennaio. Intanto procedono i test di massa sull’uomo. Non una formalità, però già si sa che quella roba non ammazza, anzi. La virologa aggiunge che le aziende “finanziate dal governo” stanno già producendo i loro vaccini a prescindere, e che “se i test della Fda (Food and drug admnistration, che sarebbe come l’Agenzia del farmaco, però seria) bocceranno i prodotti, dovranno buttar via tutto e ricominciare”.



Ora, proviamo a capirci: essendo chiaro che i produttori di farmaci tutto sono fuorchè benefattori, come dimostrano le loro efferatezze che è bene ricordare, (per esempio aver tenuto mostruosamente alti i prezzi di farmaci salvavita come quelli per l’Hiv e per l’Epatite C fregandosene di impedirne così l’uso nei Paesi del Terzo Mondo) una cosa è certa: che producono quella roba sicuri di venderla o di essere almeno rimborsati dei costi. Almeno altrettanto affidabile dovrebbe essere, dunque, l’istituto farmacologico russo, che appartiene addirittura allo Stato! Produce anche lui, che c’è di strano? La differenza è che Putin anziché aspettare gennaio ha deciso – perché decide tutto lui – che il vaccino “è già” buono, tanto che l’ha fatto prendere perfino a sua figlia, che se l’è cavata con un giorno di febbre a 38. Immaginiamoci cosa accadrebbe in una democrazia liberale occidentale – non solo in un paese cacasotto e mammista che non citiamo per quant’è ovvio immaginare quale sia – se il governo dicesse: “Il vaccino c’è, ma guardate che potreste avere un giorno di febbre”. Lo impiccherebbero.



Comunque è palese che i virologi sono sostanzialmente sicuri dei vaccini, sul piano scientifico, a che la mega-macchina burocratico-sanitaria stratificatasi nei decenni a tutela della lobby farmacologica deve mantenere il suo sussiego a dispetto del dramma mondiale che stiamo vivendo, ma che per loro è il miglior affare degli ultimi cinquant’anni. E appare del tutto logico quindi che il dittatore Putin, avendone i poteri, tagli corto con i loro salamelecchi e assuma su di sé e sul suo popolo – politicamente schiavizzato, ma non al punto da volerlo sterminare con un vaccino velenoso! – il rischio di qualche effetto collaterale sgradito, a fronte dell’opportunità di farla finita con questa palla al piede pandemica.



Del resto a Washington governa un tipo biondo che ha ritenuto saggio fare un pubblico intervento reclamando un aumento della pressione dell’acqua negli acquedotti - e pare che le autorità idriche vogliano anche dargli ascolto - perché altrimenti dice di non potersi sciacquare agevolmente i capelli… Chiaro?

Ecco, onestamente: se dobbiamo valutare due popoli, due elettorati (diciamo così) sulla base della valutazione del frutto della loro espressione di volontà politica - costretta quella russa e libera quella americana - be’… non è che gli americani ci facciano chissà che bella figura, nel confronto.



Il mondo è impazzito, quindi: siamo d’accordo, tutti? Ma almeno in questo noi italiani siamo avanti.

Prendiamo il caso del bonus dei 600 euro. Il fisco italiano evade se stesso e questo genera mostri. Evase se stesso, cioè non si fida dei suoi dati. Sapendo di non poter contare sulla veridicità delle dichiarazioni dei redditi che sono quasi tutte bugiarde, decide di dare quei soldi a chiunque li chieda “avendo fatturato meno”, come se il fatturato si mangiasse, mentre si sa che è l’utile a far felice chi lavora, ma l’utile in Italia è l’araba fenice, e non si sa mai dov’è.



Arrivano cinque pezzenti occasionalmente eletti in Parlamento tra gli altri immeritevoli di cui si è riempita la politica italiana nelle ultime tornare e fregano questi 600 euro: nessun reato, per carità, solo un gesto vomitevole. Per fortuna la cosa viene fuori, ma nessuno crede che sia casuale, perché i prelievi di quei bonus risalgono a tre mesi fa e l’Inps probabilmente disponeva del dato sin da allora e dunque perché proprio adesso farli venir fuori?



Domanda peregrina, meglio tardi che mai, mettiamo fuori dalla politica definitivamente questi cinque, con buona pace del fatto che l’attuale presidente dell’Inps sia un altro fungo spontaneo di cui probabilmente il Paese e l’Istituto proprio non avevano bisogno.



Ma fermiamoci un attimo: abbiamo appena dato 6 miliardi alla Fiat, pardon Fca, a tassi stracciati e abbiamo dovuto sciropparci la polemica se fosse giusto o meno e la rassicurazione governativa sul fatto che ci sarebbe stata vigilanza circa l’impiego di quei finanziamenti nelle attività italiane del gruppo. A parte che la “vigilanza” su alcunchè a valere di questo governo di storditi è credibile come che un ubriacone infili un ago su una nave in burrasca, ora si scopre che l’indotto Fiat sta per prendere una batosta epocale perché la Fca adotterà una piattaforma francese per i suoi modelli del segmento B rifornita da terzisti di altri Paesi. Si conferma l’evidenza, che cioè il principale azionista e capo di Fca, John Elkann, è un bravo finanziere internazionale che parla italiano come altre quattro lingue, ed ha a cuore l’Italia come vari altri Paesi del mondo, chapeau al suo cosmopolitismo, per favore non contiamoci più. Ha intascato i 6 miliardi a tassi stracciati, e tanti saluti all’italianità. Almeno ricordiamocelo.



Intanto, sulla piattaforma Rousseau qualche decina di migliaia di “fan” dicono che Di Maio ha ragione – ma guarda! - che i Grillini possono fare il terzo mandato e possono allearsi con il Pd, lo stesso partito che il loro guru Grillo definiva “Pd meno elle”, per far capire che gli faceva schifo quando il Pdl: ma adesso quel partito che tanto schifava (due anni fa, non venti!) gli serve per salvare il suo ruolo di guru e la poltrona sotto il sedere dei suoi seguaci. E quindi, coerentemente, Casaleggio ripete che presto i Parlamenti non serviranno più, guarda caso l’ha detto anche Putin, quello del vaccino, anche se a Casaleggio gli sta più simpatico Xi Jiping, che almeno si fa i fatti suoi.



Nel frattempo un sottosegretario agli esteri confonde la Libia con il Libano, che è proprio il trionfo della demeritocrazia: per avere un incarico è fondamentale dimostrare di non capirci un tubo.



Il debito pubblico è a 2500 miliardi di euro, quindi ogni italiano – neonati compresi – ha sul groppone 42 mila euro di debiti non fatti direttamente da lui, e in compenso i 209 o 292 miliardi europei che dovrebbero arrivare per finanziare la nostra ripresa attendono invano uno straccio di piano d’utilizzo, che gli altri Paesi beneficiari hanno già fatto.



Il mondo è impazzito, ma noi siamo più bravi.

Nell’impazzimento generale continua a salvarsi, almeno sembra, il premier Conte che ha lanciato un’operazione-passerella di rassicurazione destinata alle famiglie italiane apparendo in pubblico con la sua bella compagna. Come a dire: un figlio ce l’ho, una compagna pure, anch’io come ogni italiano tengo famiglia.



Buon per lui: sia che resti al potere, almeno lo sappiamo in buona compagnia a casa, visto che in ufficio ne ha attorno di ben peggiori; sia che lo mandino a casa, almeno non resterebbe solo. Di rimpasto parlano tutti, e lui smentisce tutti. E’ chiaro che si aspetta l’esito delle elezioni di settembre, che dimezzeranno i parlamentari, e di fatti quel che turba e tormenta i capi dei Cinquestelle è la domanda su come disinnescare questa bomba antipolitica che si sono accesi sotto il sede prima di appassionarsi visceralmente al potere inopinatamente conquistato.



Non sembra facile riuscirci, nel disinnesco, ma c’è da scommettere che ci proveranno: magari votando no, e non solo su Rousseau ma anche alle urne, giravolta in più giravolta in meno cosa cambia?



Di certo ci resta solo una cosa: la pandemia non è sconfitta, è ridimensionata ma continuerà a complicarci la vita. Quindi non solo sarà bene confermare una serie di pratiche prudenziali – mascherine almeno al chiuso, lavarsi le mani, baciarsi-baciarsi un po’ meno di prima – ma anche dare per scontato che saremo circondati da Covid-dipendenti, intimamente e nascostamente preoccupati della scomparsa del virus. I politici d’opposizione di tutto il mondo, che con la fine del virus perderebbero un bel tema per bastonare i governi; i virologi, che quando gli ricapita di contare così tanto; e gli ipocondriaci di tutto il mondo (sono un esercito!) che almeno hanno un alibi in più per tormentare se stessi e il prossimo. E i no-vax: hanno già iniziato la campagna anti-vaccino, e il vaccino non c’è ancora; figuriamoci cosa saranno capaci di fare al primo starnuto del primo vaccinato.



Quel che si profila è un derby tra i vaccinisti e i no-vax – sia i no-vax ipocondriaci che quelli istituzionali dell’Oms e delle altre burocrazie farmaco-sanitarie. E non sarà un derby qualunque. Perché solo dal vaccino dipenderà la possibilità di non morire né di Covid né di fame. Sarebbe urgente risolvere questo doppio problema, anche se sembra che i più non lo capiscano. Anzi, non sembra: proprio non capiscono. E non è un caso, il mondo è impazzito.