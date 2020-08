Confesso di sentirmi travolto dal torrente di notizie vere e false con le quali siamo confrontati ogni giorno nella lettura dei giornali. Non mi riferisco al torrente di notizie sulla diffusione del Covid-19, un inestricabile guazzabuglio di numeri dai quali è difficile ricavare un senso, interpretati in oltre in modo contraddittorio da scienziati più o meno famosi. Non ritengo inoltre, come la maggioranza dei commentatori, di disporre degli strumenti conoscitivi necessari a fornire un contributo chiarificatore o un concreto aiuto ai lettori giustamente preoccupati e bisognosi di orientamento.

Mi riferisco piuttosto alla disordinata mole di notizie frammentarie di politica interna. Innumerevoli protagonisti ci forniscono loro opinioni su una varietà di argomenti, sempre dichiarandosi in disaccordo con controparti delle quali spesso non si riesce a identificare una collocazione precisa in quanto il disaccordo regna sovrano non solo con gli avversari, ma anche con i compagni di partito o di corrente o semplicemente di collocazione parlamentare. Leader ormai tramontati ci offrono roboanti valutazioni e ci prospettano irrealistiche soluzioni, soprattutto considerando il modesto seguito della maggioranza degli atleti del comizio.

I veri leader, cioè i capi dei maggiori partiti, si esprimono in maniera esitante e contraddittoria riflettendo le contraddizioni insanabili della loro base. Onestamente non mi sembra opportuno entrare nelle gelide acque di questo torrente in piena, al quale forse si può contribuire con la correzione dei congiuntivi. Preso atto della impotenza degli opinionisti, forse è meglio dedicarsi alle piccole cose, ai segnali deboli, ai preannunci di potenziali situazioni analoghe che possono quindi servire da esempio per altri che si trovano nella stessa situazione.

Non c’è dubbio che l’Humanitas a Milano sia un ospedale e un istituto di ricerca medica di straordinaria eccellenza che gode di una fama positiva non soltanto a livello europeo. E posso anche confermare personalmente il livello eccezionale del personale medico, livello che non teme confronti quanto a capacità di applicare le soluzioni terapeutiche più avanzate. In questo ospedale sono stato recentemente ricoverato per un intervento non particolarmente impegnativo, ma richiedente grande perizia: e questo ho trovato, sono stato assistito da una equipe di medici e infermieri di altissimo livello, che hanno svolto il loro compito in modo eccezionale. E qui finisce, con molti ringraziamenti e congratulazioni.

Ora devo dire che quando sono arrivato all’accettazione mi aspettavo procedure snelle e sistemi digitalizzati innovativi. Sono stato invece messo confronto con una serie di stazioni di attesa per la compilazione di una complessa modulistica cartacea nella quale, pur avendo consegnato all’inizio la tessera sanitaria che contiene tutte le informazioni necessarie, ho dovuto riscrivere non ricordo quante volte nome, cognome, data di nascita, indirizzo, dati che ho dovuto ridire a voce forse 30 volte fino ad arrivare nella sezione preparatoria degli interventi e prima di questo, all’assegnazione di una camera.

L’edificio è moderno e razionale, la camera è confortevole, pulita e benissimo attrezzata, l’assistenza infermieristica sollecita e competente, il catering eccellente. Però, in una giornata torrida, sono entrato in una camera gelida e priva di una regolazione della temperatura. Non mi rimase pertanto che chiedere coperte in cui avvolgermi e farmi portare un golf da casa insieme a un cappello per proteggere la testa dal soffio di aria gelida orientato direttamente sulla testata del letto. Paradossalmente nelle camere situate dall’altra parte del corridoio, il personale si lamentava perché era difficile lavorare in un eccesso di calore.

Capisco che i disagi negli ospedali pubblici soprattutto nel sud Italia siano ben maggiori, ricoverati in edifici fatiscenti, dotati in genere di servizi genici insufficienti, sporchi o fuori servizio. Un giro turistico nei principali ospedali da Roma in giù potrebbe essere molto istruttivo per tutti i nostri amministratori.

Mutando prospettiva, nel miglior ospedale di Milano ho chiesto il Wi-Fi e mi è stata consegnata un’intera pagina di istruzioni per potermi iscrivere e godere del servizio. Superata questa incredibile serie di inutili operazioni, si può godere un servizio lento e affetto da continue interruzioni ed accettare che venga richiesta la complessa iscrizione almeno tre volte nelle ventiquattr’ore. Si dice che il Wi-Fi è diventato come l’acqua potabile, deve essere sempre disponibile dappertutto. Però non ci viene richiesta la password per aprire il rubinetto dell’acqua e, salvo in qualche regione come la Puglia, il servizio idrico è continuo e privo di interruzioni.

È vero che l’eccellenza di un ospedale non è dimostrata dalla qualità del servizio Wi-Fi, ma questo è sicuramente un indice della bontà della gestione e della capacità delle strutture direttive dell’ospedale di provvedere che i servizi più moderni siano disponibili non solo per l’esercizio della medicina, ma anche per tutte le attività gestionali.

Se questo è il livello di digitalizzazione del miglior ospedale forse d’Europa, possiamo facilmente immaginare il livello degli altri. Non si capisce perché, essendo questa situazione arcinota, non ci precipitiamo ad incassare i 37 miliardi del Mef destinati alla sanità e affidiamo ad un commissario la gestione delle spese per aggiornare tutti i sistemi informatici degli ospedali e di tutte le attività collegate alla medicina per fare un effettivo salto di qualità e un sostanziale miglioramento di tutti servizi.

Nel 2020 non dovrebbe essere un sogno irraggiungibile l’eliminazione delle code di tutti i generi, dal pagamento dei ticket all’accettazione, all’utilizzo delle apparecchiature. La informatizzazione dovrebbe eliminare l’inaccettabile e ingiusta differenza nei tempi di ottenimento delle prestazioni tra la medicina pubblica e quella privata. E’ comprensibile che, a fronte di un pagamento, si possano ottenere miglioramenti nella degenza e in altro, ma ci deve essere un livello base di prestazioni uguale per tutti e di qualità eccellente.

Il rifiuto di una parte dei nostri governanti o aspiranti tali di promuovere questo progetto è inaccettabile e dovrebbe guidare le nostre scelte elettorali e le nostre risposte nei sondaggi, pe