I più grandi innovatori del nuovo millennio

Nella storia dell'umanità ci sono state alcune figure che più di altre hanno contribuito all'evoluzione della cultura e della tecnologia. Da Pitagora a Leonardo Da Vinci, passando per Guglielmo Marconi e Thomas Edison, questi personaggi hanno spinto avanti i limiti della conoscenza, trasformando il mondo e rendendolo molto più vicino a come lo conosciamo. Geni o innovatori, che dir si voglia, che non hanno smesso di nascere e che anche oggi sono tra noi. Per questo abbiamo scelto di parlare dei più grandi innovatori del nuovo millennio, delle loro invenzioni e di come sono destinate a cambiare il futuro.

Tra i più grandi inventori vissuti a cavallo tra lo scorso secolo e il nuovo millennio occupa un posto importante Inge Telnaes, ideatore di un software di gestione di numeri casuali che ha profondamente cambiato il mondo del gioco. Basti pensare che il sistema ideato dall'ingegnere norvegese venne subito acquisito da International Game Technology e ancora oggi è utilizzato come base per il funzionamento digitale delle slot machine, online e non.

Molto più giovane di Telnaes, ma non per questo meno geniale, Brian Armstrong, classe 1983, verrà ricordato come una figura fondamentale per lo sviluppo della finanza moderna. Dopo aver scoperto l'esistenza delle criptovalute nel 2010, Armstrong fonda Coinbase, società di scambio di beni digitali, con il collega della Rice University Fred Ehrsam. É il 2012. La svolta, però, arriva l'anno successivo quando i grandi nomi dell'economia internazionale iniziano a finanziare la sua banca dati. Oggi Coinbase permette di scambiare 32 valute, tre criptovalute e conta milioni di utenti sparsi in 190 Paesi del mondo.

Controverso, visionario, ma sempre più importante nell'economia e nell'innovazione mondiale. Stiamo parlando di Elon Musk, ovvero dell'ideatore di PayPal e del marchio Tesla. Nato in Sudafrica nel 1971, dopo gli studi in Canada e negli Stati Uniti, sfruttò i proventi ricavati dall'invenzione del portafoglio elettronico per fondare Space X nel 2002 e Tesla Motors nel 2003. La prima è un'azienda che lavora per creare mezzi di trasporto spaziali accessibili alla gente comune. La seconda ha come obiettivo quello di realizzare auto elettriche (spesso super car) e altri device e dispositivi in grado di utilizzare le energie rinnovabili del pianeta.

Due gli innovatori che hanno segnato in modo indelebile il settore informatico: Sergey Brin e Steve Jobs. Il primo è l'inventore di Google. Nato a Mosca nel 1973 e formatosi negli Stati Uniti dove il padre era insegnante dell'Università del Maryland, Sergey decise di dedicarsi appena laureato all'informatica e in compagnia dell'amico Larry Page fondò la Google Inc in un garage di Menlo Park. Oggi il suo motore di ricerca è il più utilizzato al mondo. Di Steve Jobs e della sua eredità è stato detto tutto o quasi. Aggiungiamo soltanto qualche curiosità. Il fondatore di Apple è stato uno dei primi ad utilizzare i mouse per i suoi computer e si deve a lui l'uso delle icone e dei menù a tendina che affollano i nostri desktop. In più è stato anche il fondatore di Pixar Animation Studios, società acquistata per una cifra irrisoria nel 1986 e oggi il più grande produttore di film d'animazione al mondo.

Chiudiamo la nostra rassegna con uno dei nomi più importanti per l'economia e lo sviluppo della comunicazione, ovvero Arianna Huffington. Nata ad Atene nel 1950 e trasferitasi negli Stati Uniti negli anni '80, mosse a New York i primi passi nel mondo del giornalismo e della cronaca politica. Nel 2005 l'intuizione che le cambierà la vita. Stanca delle dinamiche stantie dell'informazione tradizionale e ben conscia delle potenzialità della rete, Arianna decise di fondare il suo personale giornale on-line, ovvero l'Huffington Post. In pochi anni la sua creazione è diventata una delle più seguite al mondo, conta redazioni in quasi tutti i Paesi e ha rivoluzionato il modo di fare notizia. Nel 2016 ha lasciato la direzione del Post per creare Thrive Global, una charity specializzata nella diffusione di salute e benessere.