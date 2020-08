Tunnel sotto lo Stretto, Cancelleri: “Sarà a prova di rischio sismico”

"I modelli che abbiamo studiato nel mondo usano tecnologie capaci di reggere a scosse di 7,5 gradi della scala Richter. L'infrastruttura non sarebbe esposta, per il suo utilizzo, all'umore dei venti, come avverrebbe con il ponte. Sarà una costruzione ecosostenibile: non toccheremmo il mare. Costruiremmo dentro il fondale, abbattendo l'utilizzo massiccio dei traghetti e l'inquinamento. Le prime ipotesi sui costi sono tra i 4,8 e i 5 miliardi. Abbiamo i soldi del Recovery fund e il piano di rilancio va presentato a ottobre. E un'occasione irripetibile. Ma bisogna avere chiaro che il tunnel è integrato all'interno di un progetto più ampio che serve a portare l'alta velocità in tutto il Sud. Come elemento singolo è un dibattito che non appassiona più nessuno". Lo ha affermato il vice ministro dei Trasporti del M5S Giancarlo Cancelleri a proposito della proposta di un tunnel sottomarino nello Stretto di Messina.

Ma dal fronte dell’opposizione arrivano le prime bordate contro l’idea: "Al di là delle perplessità tecniche, c'era già una discussione matura sul tema e adesso cambiando idea e parlando di tunnel, non si fa altro che perdere altro tempo. Ecco, diciamo che l'uscita mi è sembrata un po' un modo elegante per dire che in realtà che non si vuol fare l'opera". Lo h affermato la neopresidente della commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, in un'intervista all'Adnkronos, bocciando l'idea lanciata in questi giorni dal premier Giuseppe Conte di un tunnel sotto lo Stretto di Messina per collegare la Sicilia alla Calabria. "Noi viviamo in un Paese affetto da una malattia che si chiama 'il gioco dell'oca': ogni volta che c'è un progetto pronto che può essere cantierizzato e portare posti di lavoro, qualcuno lo rimette in discussione. Sul tema del ponte è stato fatto un lavoro per tanti anni e oggi l'idea di cambiare completamente progetto e pensare a un tunnel sottomarino sarebbe solo un modo per buttare via altro tempo preziosissimo'' ha aggiunto la Paita.