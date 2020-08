I guru di Yale e Toronto: “Se scegli con la pancia, non te ne pentirai!”

Come arriviamo alle decisioni migliori? Razionalmente o grazie all’emotività? “Di testa” o “di pancia”, insomma? Di sicuro, quando scegliamo emotivamente, poi rischiamo di pentircene e ci rodiamo dentro. Ma sbagliamo, attivando una enorme fonte di stress, alla cui analisi due ricercatori americani, Taly Reich di Yale e Sam Maglio dell'Università di Toronto, hanno dedicato una ricerca intitolata: "La protezione della scelta per le decisioni incentrate sul sentimento".

"Molta letteratura si concentra su come si arriva a una decisione e sull'effetto che ha sulla decisione presa", dice Reich. Le persone prendono decisioni migliori quando le prendono in modo deliberativo e razionale o quando le loro decisioni sono radicate nell'emozione? Lo studio di Reich e Maglio affronta questo ambito di indagine dall'altro lato della linea temporale. "La cosa unica del nostro lavoro è che noi invece guardiamo alla fase post-scelta: certo, facciamo una scelta, ma poi siamo esposti a tutte queste nuove informazioni, ad altre opzioni che possono minacciare la scelta che abbiamo fatto. Come proteggiamo le nostre scelte di fronte a questo?”

Insomma, Reich e Maglio esaminano il rapporto tra il modo in cui le persone fanno una scelta - se la fanno razionalmente o emotivamente - e quanto sono testardi a difendere quella scelta.

In un esperimento di laboratorio, coloro che hanno scelto una macchina fotografica digitale basata su un sentimento istintivo hanno provato meno rimpianti quando gli è stato detto di aver fatto una scelta sbagliata e più prontamente hanno respinto la competenza delle recensioni negative.

I ricercatori hanno utilizzato sette esperimenti per esplorare questa relazione, e in ogni caso hanno scoperto che le persone sono più protettive nei confronti di una scelta fatta sulla base di sentimenti. In un esperimento che esplora il rimpianto, ai partecipanti è stato chiesto di scegliere una delle tre fotocamere digitali in base a diverse caratteristiche tecniche distintive. A un gruppo è stato chiesto di usare il loro "istinto intuitivo", all'altro gruppo "un'analisi deliberata e razionale". I partecipanti sono stati poi assegnati in modo casuale a uno scenario in cui il giorno dopo il loro ipotetico acquisto hanno letto un rapporto di consumo che si vanta o denigra la qualità della fotocamera scelta. Chi ha scelto una macchina fotografica in base ai propri sentimenti ha provato meno rimpianti quando gli è stato detto di aver fatto una scelta sbagliata.

Un altro esperimento ha dimostrato una maggiore perseveranza tra le persone che hanno cercato di risolvere gli enigmi visivi con l'istinto. Per testare questo, Reich e Maglio hanno mostrato otto schemi correlati e hanno chiesto ai partecipanti di selezionare il nono nella sequenza da una serie di opzioni; in questo caso, però, la risposta corretta era stata rimossa. A un gruppo è stato chiesto di selezionare la loro migliore ipotesi sulla base di ciò che ritenevano giusto, e all'altro sulla base di un'analisi deliberativa. Coloro che hanno selezionato una risposta in base ai sentimenti avevano più probabilità di riprovare l'enigma anche se avevano ottenuto la risposta sbagliata la prima volta.

"Quello che documentiamo è che decidere sulla base dei sentimenti sembra offrire alle persone una maggiore protezione della scelta", dice Reich. Da questo risultato derivano diverse interessanti implicazioni.

Per i marketer, l'adozione di decisioni basate sui sentimenti piuttosto che sulla razionalità potrebbe garantire una maggiore fedeltà tra i consumatori. Questo potrebbe essere ottenuto attraverso una serie di tattiche sottili, come l'uso di immagini al posto delle parole, o di colori al posto della scala di grigi.

Per i consumatori, lo studio suggerisce che le scelte che richiedono un impegno costante dovrebbero forse essere fatte con l'emozione piuttosto che con la deliberazione. Si consideri qualcuno che cerca di decidere quale sia il regime di esercizio migliore. Piuttosto che soppesare i pro e i contro, forse dovrebbe semplicemente seguire il proprio istinto per incoraggiarsi a prendere un impegno a lungo termine. D'altra parte, le scelte dinamiche, che richiedono frequenti ripensamenti e un'apertura alla revisione, dovrebbero essere fatte in modo razionale.

"La gente deve sapere che il modo in cui arriva a una decisione ha queste conseguenze sul modo in cui vive effettivamente la decisione", dice Reich. "Se ci troviamo di fronte a scelte che sono molto importanti per noi, che vogliamo proteggere, allora probabilmente dovremmo seguire l'istinto piuttosto che la volontà".