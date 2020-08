Il lockdown imposto al mondo universitario dal coronavirus ha cambiato le regole della formazione. Il digitale, finora visto al più come un canale supplementare, sta diventando, anzi è già diventato, il canale diffusionale principale della formazione accademica. E’ il tema della coverstory dell’Economist, il prestigioso settimanale britannico che in una delle sue mitiche copertine – “The absent student”, è il titolo - propone il nuovo paradigma, certo non privo di incognite e di controindicazioni ma ormai definitivamente entrato in uso.

Sullo stesso tema il numero doppio di agosto-settembre di Economy, in edicola dal 20 agosto, propone un’intervista al rettore dell’Universitas Mercatorum – fondata dall’Unioncamere che ancora partecipa al capitale col 30% mentre il 70% è detenuto dal gruppo Pegaso di Danilo Iervolino - Giovanni Cannata. Il quale sottolinea come, anticipando una tendenza ormai irreversibile, l'Universitas Mercatorum da anni propone e sostiene il modello della didattica a distanza. Che però va fatta secondo nuove regole. Del resto, spiega il rettore, studiare quando si vuole e dove si vuole induce modalità di apprendimento più efficaci.