C'è voluto il lockdown per prendere sul serio (finalmente) smart working, digitalizzazione dei processi, cybersecurity. E per scoprire che il settore Ict parla (fluentemente) italiano. C’è un’azienda che porta alta la bandiera del Paese e che ha aiutato, nell’emergenza Covid-19, privati e PA a proseguire nel loro lavoro anche in modalità smart, digitalizzandosi in piena sicurezza, allontanando i rischi di attacchi informatici. Si chiama Maticmind, è un cosiddetto “system integrator” con clienti dei settori pubblico e privato, conta su oltre 750 professionisti, ha 11 sedi dislocate in tutta Italia e un fatturato che nel 2019 ha toccato quota 296 milioni di euro. E per arrivarci ci sono voluti appena 15 anni.

La storia di Maticmind inizia nel 2005, quando un gruppo di imprenditori italiani, guidati dalla famiglia romana Saladino e coadiuvati dall’attuale amministratore delegato Luciano Zamuner, acquisisce la divisione di network integration della filiale italiana della multinazionale svizzera Ascom, ribattezzandola, tre anni dopo, Maticmind. Dalla fine del 2015 si susseguono alcune operazioni straordinarie che, da un lato, vedono entrare a far parte di Maticmind oltre 130 profili professionali operanti nell’ambito dello sviluppo applicativo e, dall’altro, portano all’acquisizione di Tecnonet, system integrator attivo sul territorio italiano con oltre 200 addetti, di proprietà - al momento dell’acquisizione - della società americana MRV Communications.

Il presidente Carmine Saladino: «la nostra è una bella storia di azienda italiana che porta alta la bandiera del paese»

Nel 2017 Maticmind acquisisce la quota di maggioranza di Excom, una “boutique” attiva in ambito consulenza, compliance e governance sulla cybersecurity e nasce Cybermind, focalizzata nell’erogazione di servizi consulenziali ad alto valore aggiunto sui più grandi gruppi pubblici e privati italiani. Sempre lo stesso anno si concretizza l’acquisizione dal gruppo ITway di Business-e, operatore riconosciuto dal mercato come leader nell’ambito della sicurezza. E, a maggio di quest’anno Maticmind ha acquisito ha acquisito anche il 100% di Zeta srl, che con la progettazione ingegneristica di infrastrutture per collegamenti in fibra ottica e 5G, ha fatto segnare nel 2019 ricavi superiori a 5,5 milioni di euro e collabora con i più importanti operatori di telecomunicazioni del panorama italiano attivi nello sviluppo delle reti ultra broadband e 5G. «Con questa operazione entriamo in un settore in grande crescita, quello del 5G, e rafforziamo le nostre capacità in ambito consulenziale e le nostre competenze ingegneristiche, importanti per noi per approcciare in modo diverso progetti, non solo in ambito infrastrutturale, legati ad esempio alle coperture 5G di campus o alla realizzazione di datacenter green, ma anche in ambito IOT», spiega a Economy Carmine Saladino, presidente e azionista di maggioranza di Maticmind. «Proseguiamo così nel nostro percorso di crescita che mira alla valorizzazione dell’eccellenza italiana nell’ICT, settore che, troppo spesso, invece tende alla delocalizzazione». Crescita, appunto: solo per quanto riguarda Zeta, che cambierà nome in Fibermind mantenendo comunque la propria autonomia operativa (Carmine Saladino rivestirà la carica di Presidente e Luciano Zamuner di Ceo), ha in cantiere un piano di forte crescita nel 2020, che la porterà a ricavi poco sotto i 10 milioni. Perché all’acquisizione potrà implementare economie di scala, espandere la propria presenza sul territorio italiano e contare sulla solidità finanziaria di Maticmind.

E la bandiera? A giugno l’azienda ha finalizzato il suo progetto di rebranding, aggiungendo il tricolore italiano nel logo. Un simbolo, ma anche una missione: «La nostra è una bella storia di azienda italiana che porta alta la bandiera del Paese», conferma il presidente Saladino. «Aggiungere il tricolore al nostro logo è l’emblema del sostegno alla valorizzazione dell’eccellenza italiana nel settore ICT, che portiamo avanti da sempre. Laddove altri hanno deciso di delocalizzare, noi siamo rimasti. È molto importante per noi sottolineare l’appartenenza e vicinanza al Sistema Paese anche ora, nel delicato momento della ripartenza».