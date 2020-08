Sorpresa: boom di moto e scooterVendite su del 25,7% a luglio

Impennata nelle vendite di moto, scooter e ciclomotori in Italia nel mese di luglio: +25,7 per cento sullo stesso mese del 2019. «Una crescita per certi versi inaspettata, segno di un'interessante attitudine degli italiani verso le due ruote non solo per passione e per un rinnovato desiderio di svago, ma anche come strumento di mobilità individuale fruibile, veloce e sostenibile» ha affermato il presidente di Ancma (associazione nazionale ciclo motociclo e accessori) Paolo Magri, «Va considerato che il lockdown ha interrotto il mercato nel momento di massima vitalità, ma l'andamento positivo di questi ultimi due mesi di ripresa è significativo e dà fiducia al settore e a tutta la filiera, anche se riduce solo parzialmente l'impatto su un 2020 che segna un -14,63 per cento nelle immatricolazioni: l'autunno fa ancora paura. Questi risultati sono stati ottenuti anche grazie agli importanti sforzi economici che le case e la rete di vendita hanno sostenuto per tenere viva la domanda, introducendo politiche commerciali aggressive in un contesto di grave crisi e incertezza» ha aggiunto il presidente di Ancma.



Il mercato è trainato, ancora una volta, dalle moto, che fanno segnare un aumento del 31,11 per cento, pari a 15.040 veicoli venduti; seguono gli scooter con 21.751 pezzi, corrispondenti ad una crescita del 20,48 per cento rispetto a luglio 2019. In positivo anche i ciclomotori, che fanno registrare 3.281 pezzi venduti, equivalenti ad un incremento del 17,3 per cento sull'anno precedente; complessivamente il totale mercato nel mese di luglio fa segnare una crescita del 25,7 per cento, corrispondente a 40.105 veicoli immessi sul mercato. Passando al dato cumulato (gennaio – luglio 2020), i primi sette mesi dell'anno registrano un significativo recupero nella perdita dei volumi dovuta al Covid-19, con un calo delle vendite pari a – 14,63 per cento per un totale di 143.746 veicoli. Analogo l'andamento di moto e scooter, con le prime che fanno segnare una perdita del 15,29 per cento, corrispondente a 63.027 veicoli venduti e i secondi che si attestano a 80.587 unità, pari a una flessione del 14,10 per cento. I ciclomotori totalizzano 11.264 pezzi venduti, corrispondenti a un calo del 9,37 per cento. Prosegue l'ottima performance del mercato elettrico, che nei primi sette mesi dell'anno tocca la quota di 4.700 veicoli venduti e un incremento pari al 67,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019.