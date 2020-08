«Il lusso è una necessità che inizia quando la necessità finisce», diceva Coco Chanel. Ma il lusso è anche un settore che, nel mezzo della bufera pandemica, ha subito non pochi scossoni. Ha però riservato anche sorprese e trend non del tutto prevedibili, come conferma il Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2020 di Deloitte, il report che analizza trend e operazioni di M&A del mercato del lusso, basandosi su dati di mercato e interviste a top manager. «Le domande della survey sono state sottoposte a livello globale agli operatori di private equity specializzati nel consumer business e in alcuni casi a fondi specifici dedicati al fashion luxury - spiega Elio Milantoni (nella foto), Partner Deloitte -. Le aspettative riportate sono dunque quelle degli investitori finanziari che operano in aziende del fashion luxury: la loro è una prospettiva predictive molto mirata e attenta». I nuovi accordi commerciali che introducono politiche sempre più protezionistiche e l’uso sempre più pervasivo di tecnologie digitali avanzate stanno influenzando profondamente i modelli di business nel mercato del lusso. Dopo il calo nel 2020 dovuto all’impatto del Covid-19, le vendite del settore dei beni di lusso personali dovrebbero crescere del 10% tra il 2019 e il 2025 (una crescita annua dell’1.9%). Gli altri segmenti del lusso subiranno inizialmente un impatto maggiore dalla pandemia, ma le vendite cresceranno entro il 2025 del 20% (+2.4% annuo), registrando una ripresa più rapida e robusta. «Dalle analisi della survey emergono settori a diverse velocità - prosegue Milantoni -; quello che che nel 2019 ha avuto una crescita maggiore in termini di numero di operazioni di M&A e di loro grandezza, il settore degli hotel di lusso, patirà di più l’impatto del Covid-19. Insieme a esso soffriranno cantieristica, crociere, orologi e gioielli; i più resistenti saranno altri, dalla cosmetica all’apparel, dalla profumeria al food di posizionamento alto».

In effetti, secondo quanto emerso dal sondaggio Deloitte, il 70% dei fondi sta valutando un investimento nel Fashion & Luxury nel 2020, con un forte interesse verso abbigliamento & accessori (+28 punti), cosmetica & profumi (+15), lusso digitale (+53) e arredamento (+17). L’interesse in queste categorie è aumentato rispetto al 2019, soprattutto per quanto riguarda i beni di lusso digitali. Al contrario, nei prossimi tre anni gli investitori prevedono un impatto significativo dovuto al Covid-19, in particolare sui segmenti hotel, automobili, ristoranti, crociere e vendita al dettaglio. «Il lusso rimane un buon campo per gli investitori - conferma Milantoni -. Le domande della survey sono state somministrate ad aprile, in un momento drammatico per la pandemia; sono domande per le quali la componente emotiva avrebbe potuto giocare un ruolo determinante verso la negatività, mentre il 70% degli intervistati ha dato conferma che continuerà a investire nel mercato del lusso, con focus maggiore su alcuni settori rispetto ad altri e con differenze a livello geografico».

Gli investitori si aspettano infatti che i mercati Asia e Middle-East recupereranno più rapidamente dopo l’impatto negativo del Covid-19, con una crescita del fashion & luxury. Europa e America Latina dovrebbero invece soffrire di più, mostrando un calo nei prossimi anni. «I cinesi sono grandi consumatori di lusso a livello mondiale, ma sono ancora bloccati nei loro confini; questo fatto è però bilanciato dal vantaggio di aver già superato l’impatto forte della pandemia e di poter effettuare acquisti tramite canali digitali, senza essere fisicamente presenti nel luogo degli acquisti stessi. Questo ci fa pensare che la pandemia accelererà gli investimenti nel digitale da parte degli attori del mondo del lusso: il digital luxury è un aspetto trasversale a tutti i settori ed è molto interessante, come lo era già nella nostra survey del 2019. Il consumatore del lusso pre-Covid-19 era principalmente basato in Oriente, ma era anche un viaggiatore, che visitava boutique in Europa per poi magari comprare digitalmente dagli Usa, rendendo difficile tracciare il momento o il luogo in cui era maturata l’idea dell’acquisto. Per avere simili evidenze servono analisi fatte utilizzando intelligenza artificiale e big data e su questi filoni i grandi gruppi del lusso iniziano sempre di più a investire».

Secondo la survey, la pandemia di Covid-19 accelererà l’adozione di tecnologie innovative. Big data & analytics, intelligenza artificiale e Internet of Things (IoT) consentono alle aziende di stare al passo con la clientela virtuale e nel 2020 avranno il maggiore impatto sui portafogli degli investitori: il 57% degli intervistati, investirà quest’anno in tecnologie disruptive. La penetrazione digitale porterà anche a rivoluzioni fisiche, con lo store classico che evolverà da punto di vendita a punto di contatto: «L’industria del lusso - commenta Milantoni - è sempre stata più resistente di altre all’impiego di tecnologie per seguire il consumatore e per vendergli i propri beni. Fino a poco tempo fa i grandi imprenditori sostenevano che il loro investimento fosse il retail, il punto vendita fisico; negli ultimi due anni abbiamo invece notato una forte accelerazione degli investimenti nel digitale e nella Crm, che aiutano ancor di più i grandi gruppi a resistere a una crisi che è oggettiva: l’investimento in digitale può essere il driver che porta i settori più in sofferenza a uscire prima dalla difficoltà».

A fianco di questo, è però importante la capacità di ripresa dei diversi Paesi. Se, in parallelo agli investimenti delle imprese, i governi e le banche centrali metteranno sul piatto sistemi di protezione in campo economico e, a monte, si darà sicurezza attraverso la cura o prevenzione attraverso un vaccino, quanto più si ridurrà il rischio e quanto più le aziende completeranno il loro percorso di innovazione e cambiamento, tanto più rapidamente esse torneranno a una dimensione di serenità. Con quali tempistiche? «Penso che a tendere - dice ancora Milantoni -, ciò che aiuterà i player del settore sarà la loro dimensione; tra le aziende che hanno gestito finora in modo sano e oculato il momento, grazie alla loro patrimonializzazione e a una ampia disponibilità di cassa, quelle che resisteranno a questa crisi ne usciranno ancora più forti. Ancora una volta, le aziende più grandi saranno quelle meglio in grado di affrontare il percorso verso la normalizzazione».

Un punto di vista non incoraggiante per buona parte delle imprese italiane del comparto lusso, che sono Pmi. «È vero - conclude Milantoni -, in Italia vi sono pochi grandi gruppi e tante piccole realtà per le quali il limite dimensionale conta. Dalla crisi finanziaria del 2008-2009 c’è però stata molta selezione insieme alla comprensione, da parte degli imprenditori, della necessità di avere dimensioni e mercati diversi, più ampi, per cui alcune aziende sono cresciute in modo importante. Ora bisogna vedere come sono arrivate a questa fase: se indebitate, con un approccio offline, il loro cambiamento può essere stimolato ma con molte difficoltà; se invece sono aziende digitalizzate, solide finanziariamente e patrimonialmente, anche se di medie dimensioni, possono accelerare con meno difficoltà un percorso già iniziato».