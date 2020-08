Microsoft – TikTok, avanti tuttaL’ad Nardella lo ribadisce a Trump

Microsoft intende portare avanti rapidamente le trattative con la società cinese proprietaria di TikTok, ByteDance Ltd, per acquisire le operazioni statunitensi del social media cinese per la condivisione di clip video. La conferma arriva da una nota pubblicata sul blog ufficiale nella giornata di ieri, 2 agosto. L’intenzione è stata ribadita dall’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella nel corso di una conversazione telefonica con Donald Trump. Il presidente Usa nei giorni scorsi aveva chiesto una messa al bando del social media cinese negli Stati Uniti, in base a considerazioni di sicurezza nazionale. L’orizzonte temporale individuato dall’azienda statunitense per la fine dei negoziati è il 15 settembre; l’acquisizione da parte di Microsoft potrebbe includere anche le operazioni di TikTok in Canada, Australia e Nuova Zelanda.



Il segretario del Commercio degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, è intanto tornato a sollecitare una vendita del social media TikTok o un blocco totale dei suoi servizi negli Stati Uniti, aggiungendo che la app per la condivisione di brevi video di proprietà della società cinese ByteDance non può continuare ad operare negli Usa nella sua forma attuale. Intervistato dall’emittente “Abc News” nella giornata di ieri, 2 agosto, Mnuchin ha confermato che TikTok è oggetto di controllo da parte del Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti, da lui diretto. “Dirò pubblicamente che l’intero comitato concorda che TikTok non possa rimanere nella sua forma attuale, perché rischia di rispedire (in Cina) le informazioni relative a 100 milioni di americani”, ha detto Mnuchin. Anche il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, intervistato da “Fox News” ha definito TikTok una “vera questione di sicurezza nazionale”.