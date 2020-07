Airbus, consegne dimezzate a 196Perdita di 2 mld nel primo semestre

Un dimezzamento delle consegne di aerei a quota 196 modelli rispetto all'anno passato, una perdita netta di 1,9 miliardi di euro nel primo semestre dell'anno. Sono i numeri da tregenda di Airbus alle prese con il coronavirus. Airbus ha anche annunciato un taglio di 15 mila posti in tutto il mondo, l'equivalente dell'11 per cento del totale. "L'impatto della pandemia di Covid-19 sulle nostre finanze è adesso molto visibile sul secondo trimestre, con le consegne di aerei commerciali dimezzate rispetto allo scorso anno", ha affermato in un comunicato il presidente del gruppo, Guillaume Faury. I ricavi sono scesi del 39 per cento, a 18,9 miliardi di euro, con una perdita operativa di 1,6 miliardi di euro. Airbus ha abbassato del 40 per cento i ritmi di produzione, nell'attesa di una ripresa del settore, che dovrebbe arrivare tra il 2023 e il 2025. "Ci stiamo confrontando con una situazione difficile e l'incertezza resta, ma grazie alle decisioni che abbiamo preso pensiamo di essere ben posizionati per attraversare questo periodo difficile nel nostro settore", afferma Faury.