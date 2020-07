Donnarumma, Terna: il lockdown,uno stress test della rete elettrica

"La fase di lockdown, iniziata il 9 marzo e terminata il 3 maggio, ha determinato un inatteso quanto importante stress test della rete elettrica di trasmissione. In particolare al forte decremento della domanda di elettricità, ha fatto seguito un incremento della copertura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che a maggio è stata pari al 51,2%: il valore più alto di sempre". Lo ha affermato l'amministratore delegato e direttore generale di Terna, Stefano Donnarumma, illustrando i risultati del primo semestre 2020. "Nella seconda parte dell'anno, in considerazione dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, che ha caratterizzato la prima parte del 2020 e che ha avuto un pesante impatto sui mercati e sull'economia nazionale e mondiale, nonché dell'attuale contesto in continua evoluzione e comunque caratterizzato da una maggiore incertezza legata ai possibili sviluppi della pandemia, le prospettive economiche a livello globale rimangono improntate alla debolezza", ha aggiunto. "In tale contesto il Gruppo continuerà ad essere impegnato nella realizzazione di nuove infrastrutture di rete a conferma del ruolo guida di Terna per una transizione energetica sostenibile, facendo leva su innovazione, competenze e tecnologie distintive a beneficio di tutti gli stakeholder. Inoltre, al fine di supportare le iniziative indispensabili per una rapida ripresa del Paese, Terna rivedrà in chiave evolutiva il suo piano pluriennale identificando, ove possibile, ulteriori accelerazioni nella realizzazione delle infrastrutture" ha aggiunto Donnarumma.