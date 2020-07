Ci piace/ la buona strada è quella di Brebemi - Non ci piace/Microsoft risparmia puntando sul copia&incolla

Ci piace/ la buona strada è quella di Brebemi

L’autostrada tra Milano e Brescia segna un +13,7% dei ricavi e si rifinanzia con un bond quotato a Dublino

“Luci ed ombre” è la classica formula molto spesso adottata in Italia quando non ci si vuole prendere la responsabilità di un giudizio. Solo a causa di questo vizio culturale si può definire “a luci ed ombre” il bilanco 2019 di Brebemi (nella foto, il presidente Francesco Bettoni), l’autostrada A35 tra Milano e Brescia che ha creato un’alternativa efficientissima alla vecchia A4 spezzando oltretutto un monopolio di Atlantia che rappresentava un vero e proprio nodo scorsoio al collo dell’economia lombarda. Il 2019 è stato un grande anno per Brebemi, con un +8% del traffico per 19,3 milioni di veicoli transitati ed un +13,7% dei ricavi, con un risultati operativo di 48,7 miliardi. Ovviamente ci sono gli oneri finanziari, 111 milioni, cioè il nome che assumono gli investimenti in conto capitale quando nessuno tira fuori un soldo e un’opera riceve l’ingrato compito di doversi finanziare da sé. Quindi onore al merito: Brebemi funziona e si autofinanzia. Segnando oltretutto una serie di successi sul fronte ecologico che la rendono eccellenza europea. E c’è di più: la società si è rifinanziata con un bond da 1,6 miliardi di euro quotato sulla borsa di Dublino, che nel lungo periodo dimezzerà gli interessi anche se nel breve ha comportato un costo finanziario in più, così drasticamente migliorando la precedente situazione debitoria. Economy segue con occhio attento e favorevole il caso Brebemi da anni, modello di come un Paese squattrinato può fare bellissime e utili infrastrutture. Senza infrastrutture la ripresa dal Covid-19 non inizierà. Bisogna farne di nuove e di belle. Grillini permettendo, finché continueranno a nuocere.