Ricostruire è un gioco (con l’uomo) di squadra

È gioviale, aperto, alla mano. Carattere che rispecchia quello della sua regione, l’Emilia, dove nasce nel 1973 (per la precisione a Sassuolo) e dove risiede l’azienda di famiglia, la Sistemi costruzioni, che si occupa di manufatti in legno lamellare utilizzati per il sostegno di grandi strutture e la costruzione di case prefabbricate.

Non a caso Emanuele Orsini, residente a Modena con moglie e tre figli, ha portato le sue soluzioni sui luoghi del terremoto nella stessa EmiliaRomagna e in Abruzzo partecipando alla ricostruzione di molti edifici. Parte del Palazzo Italia e il padiglione del Marocco, all’Expo del 2015 a Milano, avevano la sua firma. Il suo impegno imprenditoriale spazia dalla realizzazione dei 25mila metri quadrati del Maranello Village, complesso residenziale collegato al mito Ferrari, a progetti di housing sociale al servizio della comunità dei meno abbienti. Sotto la sua guida l’impresa conta oggi dodici società operative e si è fortemente internazionalizzata. Quasi naturale, allora, che quando nel 2017 si è trattato di rinnovare la presidenza di FederlegnoArredo, influente organizzazione fino ad allora governata da Roberto Snaidero, la scelta sia caduta su di lui. E che sempre a lui sia andata la presidenza del Salone del Mobile di Milano, l’evento più affollato e ricco della capitale lombarda.

Ma il suo capolavoro, in campo associativo, è la conquista della vice presidenza di Confindustria – nella squadra di Carlo Bonomi – con la pesante delega al Credito, alla Finanza e al Fisco. Un riconoscimento non scontato e reso possibile giocando la delicata partita con molta attenzione e senza mai perdere di vista l’obiettivo.

Partito come candidato alla poltrona del numero uno – in concorrenza con lo stesso Bonomi, Giuseppe Pasini e Licia Mattioli – Orsini ha scelto il momento giusto per uscire dalla competizione e convergere sull’esponente di Assolombarda che alla fine è uscito vittorioso dalle urne coagulando intorno a sé una maggioranza plebiscitaria.

Nel ritratto che offre di se stesso su Internet, Emanuele si descrive come un uomo di squadra amante del confronto, capace di costruire alleanze e ottenere risultati. Le qualità di cui si sente dotato e ricerca negli altri, spiega, sono rispetto, responsabilità, competenza e trasparenza.