Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione di stamattina alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ha affermato che il 70 per cento del Recovery Fund sarà disponibile tra 2021 e 2022, mentre la restante parte sarà allocata nel 2023 e dipenderà anche da una componente rappresentata dal calo del Pil nel 2020 e dalla diminuzione cumulata nel biennio 2020-2021, sulla base della media europea. “L’Italia avrà a disposizione cifre rilevanti, che potranno essere impegnate per realizzare investimenti e riforme presenti nel Piano nazionale per la ripresa”, ha spiegato Gualtieri.

"Il Recovery Fund? Anche il mondo delle costruzioni è coinvolto nel grande piano, ma la grande preoccupazione è che i soldi non arriveranno subito. Noi abbiamo problemi di cassa, anche il ministro Gualtieri ha detto che senza i soldi del Mes abbiamo problemi di liquidità. Poi c'è la questione del Recovery plan, serve un programma su come vogliamo spendere questi soldi che arriveranno, quali sono i progetti, le opere da cantierizzare" ha affermato Gabriele Buia, presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili. "Noi siamo favorevoli ad utilizzare i soldi del Mes anche per rimettere le scuole a posto, ma ormai in due mesi non è più possibile intervenire", ha aggiunto Buia.