Flextax: la startup a supporto delle partite iva

FlexTax è una startup torinese nata per semplificare la gestione della contabilità delle partite Iva di professionisti e ditte individuali, fondata a dicembre 2018 da Fabio Pennella, in collaborazione con un gruppo di consulenti fiscali.

Il servizio offerto è rapido, sicuro, efficiente ed unico nel suo genere. Adatto a liberi professionisti, consulenti, agenti di commercio, negozianti, artigiani.

Insieme ad un team di commercialisti, consulenti e informatici FlexTax ha studiato e sviluppato le modalità per automatizzare il più possibile alcuni processi per la gestione della contabilità. Questo permette alla startup di ridurre le ore di lavoro ed i costi di gestione e - di conseguenza - offrire prezzi più bassi e a specializzare i consulenti anche su i “nuovi lavori di oggi”: e-commerce, affiliazioni, affitti brevi, web designer, sviluppatori, raider ecc…

L’iscrizione alla piattaforma è gratuita e gli utenti possono ottenere fino a 10 consulenze fiscali gratuite all’anno, creare e gestire le fatture illimitatamente e utilizzare i simulatori di imposte tutto in modalità gratuita. Per chi volesse gestire la contabilità con i consulenti fiscali di FlexTax è possibile aderire al programma Plus a partire da 299 euro Iva inclusa.



https://flextax.it/