Twitter e Snapchat, con Covid più utenti e meno incassi

Twitter ha riportato nel secondo trimestre guadagni più deboli del previsto, e gli investitori hanno punito il suo titolo. Il numero di utenti attivi sulla piattaforma è stato superiore del 34% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - la crescita più rapida da quando Twitter ha riportato per la prima volta la metrica. È stato un aumento molto più alto di quanto gli investitori si aspettassero. Ma Twitter ha anche risentito del rallentamento della spesa pubblicitaria - spinto sia dai disordini civili che dal pedaggio finanziario della pandemia - e i suoi ricavi sono diminuiti di un 23% più del previsto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, portando anche il suo profitto trimestrale a mancare le previsioni. Gli investitori però hanno visto anche segnali positivi per il futuro: un maggior numero di utenti monetizzabili, dopo tutto, dovrebbe portare a ricavi ancora più alti per l'azienda - o almeno, dovrebbe farlo quando gli inserzionisti inizieranno a spendere soldi per conquistare di nuovo i clienti. Ma l'entusiasmo per le azioni di Twitter è anche in contrasto con alcuni sviluppi potenzialmente più dannosi: il divieto di pubblicità politica imposto dalla società l'anno scorso, la decisione del governo americano di rimuovere le protezioni legali e - più recentemente - un grande scandalo di hacking. Intanto, anche le azioni di Snapchat sono scese la scorsa settimana, dopo che i risultati trimestrali della società hanno mostrato scricchiolii. Gli investitori cercheranno ora di capire cosa significano gli aggiornamenti negativi di Snap e Twitter per i guadagni di Facebook che verranno annunciato questa settimana. Da un lato, il suo ultimo trimestre è stato migliore del previsto, e i recenti boicottaggi da parte degli inserzionisti non dovrebbero influire molto sui suoi guadagni. Ma d'altra parte, è più grande di tutti gli altri - quindi se sono in difficoltà, potrebbe esserlo anche per loro.