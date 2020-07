Spotlight salvata da una cooperativa dei dipendenti

Spotlight, produttore di fari per teatri e architettura, è stata acquistata da una cooperativa costituita dai dipendenti nell’ambito di un concordato omologato dal Tribunale di Milano. Grazie a questo workers buy out i dipendenti salvano la loro azienda ed il proprio lavoro e i creditori beneficiano di maggiori valori di realizzo degli attivi nell’ambito di un piano che salvaguarda la continuità aziendale. Infine anche gli azionisti trovano un sostegno su cui poggiare un concordato in continuità. La cooperativa ha beneficiato dei fondi messi a disposizione dalla Legge Marcora e gestiti da Cooperazione Finanza Imprese, investitore istituzionale partecipato dal Mise e specializzato nelle operazioni di wbo, nonché dell’investimento di Fondosviluppo, il veicolo mutualistico per la promozione della cooperazione di Confcooperative. L’operazione è stata condotta con il sostegno manageriale di Tim Management, che accompagna la società dall’inizio del processo di ristrutturazione, e di Eureka centro servizi aziendali di Confcooperative Insubria.