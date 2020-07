Il gender-gap aumenta col telelavoro, parola di Yale

Il telelavoro è diventato un dato di fatto per milioni di persone in tutti gli Stati Uniti durante la pandemia. Ma i suoi fardelli non sono distribuiti in modo uniforme: un nuovo studio condotto da Yale suggerisce che lavorare da casa è più difficile per le mamme che per i papà.

Il documento, uno dei pochi a esaminare le disuguaglianze di genere nelle modalità di lavoro a distanza, ha rilevato che le mamme che lavorano a distanza passano molto più tempo a svolgere i lavori domestici quando lavorano da casa rispetto ai papà. Secondo lo studio, le mamme che lavorano a distanza passano anche più tempo a fare i lavori con i bambini presenti rispetto ai papà che lavorano a distanza.

"C'è il presupposto, con alcune ricerche a sostegno, che il telelavoro sia particolarmente buono per le mamme", ha detto Thomas Lyttelton, un dottorando del Dipartimento di Sociologia di Yale e autore principale dello studio. "Mentre potrebbe essere il caso che il telelavoro aiuta le madri a destreggiarsi tra il lavoro e la cura dei bambini, il nostro studio suggerisce che le porta anche a fare una quantità sproporzionata di lavori domestici e di cura dei bambini rispetto ai padri".

Lo studio ha anche scoperto che le mamme che lavorano a distanza durante la pandemia hanno più probabilità di riferire di sentirsi depresse, ansiose e sole rispetto ai papà che lavorano a distanza. Non ha mostrato differenze di genere nei livelli di ansia tra i genitori che fanno il pendolarismo sul posto di lavoro durante la crisi.

Nelle attuali circostanze, le donne in tutte le situazioni occupazionali stanno facendo peggio degli uomini. "Le prove dimostrano che le donne stanno perdendo il lavoro in modo sproporzionato durante la pandemia, ma anche quando mantengono il lavoro e hanno la possibilità di lavorare da casa, la nostra ricerca suggerisce che stanno soffrendo emotivamente più degli uomini", ha detto Emma Zang, assistente professore di sociologia alla Facoltà di Scienze e Arti di Yale, e coautore dello studio. "Nelle attuali circostanze, le donne in tutte le situazioni lavorative stanno facendo peggio degli uomini. Questa disparità potrebbe aumentare man mano che il telelavoro diventa più radicato a causa della pandemia".

Ad esempio, i ricercatori hanno scoperto che le mamme che lavorano da casa spendono 49 minuti in più al giorno per le faccende domestiche rispetto ai papà che lavorano al telelavoro. Hanno determinato che le mamme che telelavorano un giorno alla settimana perdono 660 dollari all'anno in guadagni potenziali a causa del tempo speso per le faccende domestiche. Questo si traduce in più di 2.600 dollari all'anno per coloro che telecommutano quattro giorni alla settimana, secondo lo studio.

Lo studio ha rilevato che le mamme telelavoratrici passano 33 minuti in più al giorno lavorando mentre i loro figli sono presenti rispetto ai padri che lavorano da casa. "Puoi immaginare che stai cercando di destreggiarti tra la cura dei bambini e il tuo lavoro, e la tua attenzione è divisa mentre cerchi di lavorare", ha detto Lyttelton. "Non abbiamo modo di quantificare come questo influisca sulla produttività delle madri, ma pensiamo che ciò sia probabilmente una conseguenza".