Il coronavirus ha spinto oltre il 13% dei fumatori a smettere

Più di un milione di persone hanno smesso di fumare in Gran Bretagna da quando la pandemia di Covid-19 ha colpito, come suggerisce un'indagine senza fini di lucro su fumo e salute. Di coloro che avevano smesso nei quattro mesi precedenti, il 41% ha dichiarato che si trattava di una risposta diretta al coronavirus.

L'University College London (UCL) ha trovato più persone che hanno smesso di fumare nell'anno fino a giugno 2020 che in qualsiasi altro anno da quando il suo sondaggio è iniziato nel 2007. Secondo i consigli del governo, i fumatori potrebbero essere a rischio di sintomi Covid più gravi.

Tra il 15 aprile e il 20 giugno, un campione rappresentativo di 10.000 persone è stato interrogato sulle loro abitudini di fumo. I risultati sono stati utilizzati per stimare il numero totale di persone che hanno smesso di fumare nel Regno Unito.

Poco meno della metà delle persone che hanno smesso di fumare negli ultimi quattro mesi ha dichiarato che la pandemia ha avuto un ruolo nella loro decisione. Ciò può essere dovuto a una serie di fattori, tra cui le preoccupazioni per la salute, l'accesso al tabacco mentre si isolava o non si fumava più socialmente.

Un team dell'University College di Londra ha chiesto a 1.000 persone al mese in Inghilterra le loro abitudini di fumo dal 2007 nell'ambito dello studio Smoking Toolkit Study. Nell'anno fino a giugno 2020, il 7,6% dei fumatori partecipanti all'indagine ha smesso di fumare - quasi un terzo in più rispetto alla media e la percentuale più alta da quando l'indagine è iniziata più di dieci anni fa.

In media, il 5,9% dei fumatori intervistati ha smesso di fumare ogni anno dal 2007.

La direttrice delle ceneri, Deborah Arnott, ha però chiarito: "Più di un milione di fumatori possono essere riusciti a smettere di fumare da quando Covid-19 ha colpito la Gran Bretagna, ma altri milioni hanno continuato a fumare".

Nel Regno Unito, nel 2019, circa 7 milioni di persone in totale erano fumatori.

Ash sta lanciando una campagna per smettere di fumare, finanziata dal Ministero della Salute e dell'assistenza sociale, rivolta alle persone nelle zone del Paese con i più alti tassi di fumo.

I dati dell'applicazione Zoe Covid Symptom Tracker suggeriscono che i fumatori hanno il 14% di probabilità in più rispetto ai non fumatori di sviluppare i tre "classici" sintomi dell'infezione da coronavirus - febbre, tosse persistente e fiato corto. L'app, creata dai ricercatori degli ospedali di Guy e St Thomas e del King's College di Londra, ha analizzato i dati di oltre 2,4 milioni di partecipanti britannici. Le loro analisi hanno rilevato che i fumatori con un test Covid-19 positivo avevano più del doppio di probabilità di essere ricoverati in ospedale rispetto ai non fumatori con coronavirus.

Questo si allinea con le ricerche condotte negli Stati Uniti, che hanno rilevato che i fumatori ricoverati in ospedale con il coronavirus avevano una probabilità di morire 1,8 volte maggiore.

Anche se il piccolo numero di fumatori nello studio di Zoe che hanno fatto un test con il coronavirus sembrava essere meno probabile che i non fumatori risultassero positivi al test, quelli che lo hanno fatto avevano più probabilità di riportare sintomi gravi.

Alcuni studi di tutto il mondo hanno suggerito che il fumo può effettivamente avere un effetto protettivo contro il coronavirus. Questo si basa su gruppi di pazienti ospedalieri in cui i fumatori sembravano essere sottorappresentati, rispetto al loro numero nella popolazione più ampia.

Il dottor Jamie Hartmann-Boyce, del Centro per la medicina basata sulle prove dell'Università di Oxford, ha detto che c'è una spiegazione "biologicamente plausibile" - che la nicotina potrebbe bloccare gli stessi recettori utilizzati dal virus per entrare nelle cellule.

Ma, ha detto, il "significato clinico" di questi studi è "del tutto oscuro". "Questo non è coerente in tutti gli studi e non è chiaro se i dati di questi studi sono affidabili", ha detto.

Il fumo in sé, invece di assumere nicotina attraverso un cerotto o una gomma, è "unicamente mortale", ha sottolineato, il che significa che i danni alla salute superano di gran lunga qualsiasi potenziale beneficio.

La salute pubblica in Inghilterra è uno degli stati guida: "Ci sono forti prove che il fumo di tabacco è generalmente associato ad un aumento del rischio di sviluppare infezioni virali respiratorie.

"Il fumo causa danni ai polmoni e alle vie respiratorie e danneggia il sistema immunitario, riducendo la capacità di combattere le infezioni".