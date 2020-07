Coca Cola e Philip Morris in ripresa, buon segno per i consumi

Il magnate delle bevande Coca-Cola e l'azienda produttrice di tabacco Philip Morris (PM) possono dimenticare per un attimo le loro preoccupazioni e la loro lotta: nel secondo trimestre hanno entrambe riportato guadagni migliori del previsto martedì.

Le aziende di prodotti di base per il largo consumo vendono prodotti essenziali che la gente tende ad acquistare a qualsiasi costo, cosa che è risultata abbastanza chiara dai risultati del Pm: il colosso ha potuto piazzare prodotti di fascia alta e soprattutto a rischio ridotto in gran quantità. La Coca Cola, invece, ha registrato un profitto che ha battuto le previsioni degli investitori, anche se il numero di prodotti venduti in aprile e maggio è diminuito. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che circa la metà delle sue entrate proviene da chi beve da casa, a differenza della rivale Pepsi, che si affida maggiormente ai luoghi dove si mangia fuori. Anche il denaro risparmiato alla fine del mese scorso avrebbe potuto essere d'aiuto: il distributore di bibite ha annunciato che avrebbe messo in pausa tutta la pubblicità sui social media per 30 giorni.

La domanda apparentemente sempre presente di prodotti di base per i consumatori dà ai loro titoli una qualità "difensiva" che gli investitori cercano in un periodo di crisi economica. Una domanda stabile rende più facile prevedere quanto queste aziende guadagneranno probabilmente - e in un momento in cui ci si aspetta che le aziende americane registrino profitti inferiori del 44% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quella relativa certezza può dare ai titoli difensivi un vantaggio rispetto alle loro controparti "cicliche", i cui guadagni aumentano e diminuiscono con l'economia.

Le azioni delle aziende che consentono vizi come l'alto consumo di zucchero e il fumo sono talvolta evitate dagli investitori per motivi etici. Ma sono proprio queste loro caratteristiche indesiderate a rendere tali società attraenti per gli investitori meno coscienziosi, dato che molti clienti sono “dipendenti” dai loro prodotti. Basta guardare le sigarette: i loro prezzi sono aumentati senza sosta in tutto il mondo, ma Pm è riuscito a spostare ancora 766 miliardi di pacchetti l'anno scorso.