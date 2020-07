BlackRock va a gonfie vele, eppure qualcuno si preoccupa

I ricavi e gli utili trimestrali di BlackRock, che hanno superato le aspettative del trimestre. Ma questo successo ha preoccupato molti investitori, perché il colosso degli investimenti ricava la maggior parte delle sue entrate dalle commissioni che addebita per la gestione del contante dei clienti, e che questo valore è salito del 12% dall'ultimo trimestre, quando i prezzi degli asset sono tornati ai livelli pre-Covid.

Gli investitori si preoccupano degli aggiornamenti di BlackRock perché dicono molto su come si sono comportati gli investitori in generale. E proprio come lo scorso trimestre, essi hanno continuato a spostare denaro dalle azioni ai fondi "a reddito fisso" - che si concentrano su cose come le obbligazioni, le valute e le materie prime - e anche ai fondi "alternativi", come gli immobili e il private equity.

Il comportamento degli investitori di cui abbiamo appena parlato ha un senso: gli investimenti a reddito fisso offrono pagamenti costanti e affidabili e potrebbero essere diventati sempre più popolari in un momento in cui gli investitori mettono in discussione la continua crescita delle azioni. Anche gli investimenti rinnovabili e sostenibili come le "obbligazioni verdi" orientate all'Europa hanno guadagnato terreno. E non solo alla BlackRock: anche la Bank of America's Private Bank ha detto di aver notato la tendenza.

Nell'ultimo trimestre sono confluiti più soldi nei fondi passivi a basso costo della BlackRock che nei suoi più costosi fondi a gestione attiva. Gli investitori potrebbero non vedere l'utilità di pagare di più nel momento in cui tutto cresce. I gestori degli investimenti, quindi, consigliano sempre più spesso agli investitori di sostenere i fondi alternativi più complessi che potrebbero generare un profitto, indipendentemente da ciò che fanno i mercati azionari e obbligazionari - e che, convenientemente, prevedono commissioni più elevate per questa specializzazione.