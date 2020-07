E se iniziassimo a investire (davvero) sui giovani?

Finiti i decreti di emergenza bisogna pensare alle riforme strutturali di cui abbiamo da tempo bisogno. La task force Colao ha fatto un articolato lavoro di proposta, che riprende tante riforme abbandonate o annunciate ma mai implementate, quali la riforma della pubblica amministrazione, il rilancio del turismo, la maggior attenzione alle famiglie. In molti passaggi si richiama la leva fiscale, utile per reindirizzare le risorse. Su un punto però andrebbe fatta una riflessione più attenta. Esiste una risorsa fondamentale che non dobbiamo dimenticare: i giovani. Abbiamo incentivi ai giovani che fanno impresa, ed è una cosa molto corretta, così come per la partita Iva. Ci sono stati incentivi per le assunzioni. Tante misure valide ma frammentate. Il nostro Paese deve fare una vera e propria politica per i giovani. Articolata e omogenea. Sono il nostro futuro e anche il nostro più importante investimento: ogni giovane ci è costato parecchi danari che abbiamo investito più che volentieri nel loro percorso formativo.

Sottolineo volentieri che il sistema di istruzione italiana è eccellente non solo grazie alle risorse, scarse, investite, ma per la dedizione di ottimi insegnanti. Molti di questi sono donne che con spirito materno si dedicano alla costruzione dei nostri figli che, quando si confrontano con i loro colleghi internazionali, sono all’altezza, anzi, spesso migliori. Tant’è vero dopo il liceo o la scuola media superiore o l’Università molti trovano buone opportunità all’estero e se ne vanno. Come frenare questa fuga di risorse che rappresenta un vero e proprio azzeramento dell’investimento fatto e minori opportunità per il futuro dell’Italia?

Sono i giovani che dovranno ricostruirla. Se restano, produrranno reddito in Italia e contribuiranno alla creazione di muovi posti lavoro, saranno futuri contribuenti Inps e Ires e sottoscrittori di fondi previdenziali. Cosa cerca un giovane tra i 20 e i 30 anni? Un lavoro e un introito che gli consenta di rendersi autonomo e magari di iniziare a mettere su famiglia. I lavori sono scarsi e poco retribuiti. Per aumentare i proventi, si potrebbe pensare che sotto i trent’anni anche la fiscalità dei redditi da lavoro dipendente sia agevolata. Come dicevo sopra, si è guardato alle partite Iva, ora bisogna pensare a chi ha trovato faticosamente un impiego e la sua retribuzione è di molto inferiore ad analogo impiego in un altro paese europeo nostro concorrente. Questo a causa di un sistema retributivo penalizzante e di una fiscalità folle anche sui redditi di fascia bassa.

Perché non mettiamo un’aliquota fissa del 10% sull’imposta sui redditi da lavoro per tutti quelli che hanno meno di trent’anni? In questo modo avremo maggiori possibilità di tenere i nostri migliori cervelli e le nostre migliori energie a lavorare per il loro paese, che amano. Per creare nuovi posti di lavoro, invece bisogna aiutare l’imprenditorialità. Sugli incentivi alle nuove imprese il governo si è fortunatamente speso moltissimo e ne va dato merito. Ma si dovrebbero incentivare con forza maggiore i passaggi generazionali nelle imprese esistenti: immettere nel nostro sistema imprenditoriale nuova linfa vuol dire creare nuove imprese, ma anche riprendere in mano e sviluppare quelle che abbiamo.

La successione può essere fatta all'interno della famiglia o anche passando il testimone a giovani manager, scelti al di fuori del perimetro della parentela. Incentivi fiscali a padri e madri a lasciare il passo ai figli e a giovani manager che si vogliono candidare alla successione d'impresa, contribuirebbe a mantenere in Italia la proprietà delle nostre imprese. Mi piacerebbe pensare al nostro Paese, tra 10/15 anni, guidato da ragazze e ragazzi di oggi, bravi e capaci, che hanno avuto l’opportunità e l’alternativa di rimanere nel loro Paese.

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese alla Liuc di Castellanza. è anche direttore generale dell’Aifi (Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt)