E ora il bilancio cede il passo a obiettivi e strategia d'impresa

In un contesto incerto ed in costante cambiamento, l’attenzione degli investitori e dei finanziatori così come di altri soggetti interessati all’economia dell’impresa (i fornitori strategici, i clienti, le organizzazioni sindacali di lavoratori) si discosta sempre di più dai dati storici forniti dal bilancio d’esercizio per concentrarsi sull’analisi di dati quali-quantitativi che meglio riflettano, in prospettiva, la capacità dell’impresa di generare flussi di cassa positivi e di creare valore.

E così il business plan (o piano industriale), documento che rappresenta gli obiettivi e il modello di business dell’impresa, assume fondamentale importanza quale strumento di comunicazione esterna verso i presenti e futuri investitori e finanziatori.

Dalla lettura del business plan si ricavano infatti sia informazioni qualitative come ad esempio la descrizione del contesto in cui opera l’impresa, l’indicazione delle leve che le consentono di mantenere o rafforzare il vantaggio competitivo, la formalizzazione della sua strategia sia informazioni quantitative espresse prevalentemente sotto forma di previsioni economico-finanziarie che dovrebbero essere conseguite una volta avverate le ipotesi di partenza del piano. Va da sé l’importanza per ogni business plan vincente di individuare la giusta combinazione tra elementi qualitativi e quantitativi ma soprattutto di essere fondato su delle assunzioni realistiche.

Ovviamente, affinché un piano possa trovare il consenso degli investitori dovrà assumere delle caratteristiche di forma e di sostanza differenti a seconda della finalità per cui è stato predisposto (ad esempio per la quotazione, piuttosto che per la ristrutturazione del debito), della fase che l’impresa sta attraversando (start-up o azienda già avviata) e dei destinatari a cui questo sarà in prevalenza rivolto.

In ogni piano industriale gli elementi strategici devono basarsi su modelli vincenti e attuabili

Se pensiamo ad un business plan per il risanamento aziendale, da un punto di vista sostanziale, il piano dovrà analizzare con precisone le cause che hanno originato la crisi, la strategia che consentirà di superarla e quindi descrivere chiaramente il modello di business in base al quale l’impresa conta di tornare a creare valore. Ovviamente sarà molto importante dare risalto anche alla parte quantitativa riservata alle previsioni economico-finanziarie (riferite, tuttavia, ad un orizzonte temporale più breve di quello di medio lungo periodo) che saranno tanto più credibili quanto più saranno fondate su un modello di business utilmente perseguibile.

E ancora, se ad esempio l’obiettivo del piano fosse quello di accedere ad un finanziamento agevolato per superare temporanei problemi di liquidità, questo potrà efficacemente dare risalto a tutte le azioni funzionali ad un miglioramento del cash flow (magari finalizzate a incassare nel tempo possibile i crediti verso i propri clienti, o specularmente, a ottenere dilazioni di pagamento dai fornitori) e all’ottimizzazione degli investimenti (evidenziando in modo particolare quelli rivolti alla digitalizzazione) così come dare evidenza della sostenibilità delle scelte di finanziamento rispetto alla capacità di indebitamento dell’impresa.

Tutte queste riflessioni spingono dunque a confermare il fatto che in ogni business plan gli elementi strategici e soprattutto quelli economico-finanziari devono essere basati su un business model vincente e soprattutto fattibile. Ma specularmente il miglior modello di business e le migliori strategie non adeguatamente formalizzate nel business plan rischiano di non incontrare il favore degli investitori.



* membro del comitato tecnico Financial Reporting Standards di Andaf